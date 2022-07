Un Néo-Brunswickois meurt en attendant des soins à l’urgence

Un patient est décédé aux petites heures du matin, mardi, en attendant de recevoir des soins au service d’urgence de l’hôpital Dr.-Everett-Chalmers, à Fredericton.

John Staples, un travailleur de soutien à l’emploi d’un établissement de soins résidentiels spéciaux, se trouvait au service d’urgence avec l’un de ses résidents.

M. Staples et son client attendaient en face d’une personne, assise dans une chaise roulante, qui semblait vivre un malaise.

«C’était évident qu’il avait de la douleur, il grimaçait, soupirait et gémissait», explique-t-il en entrevue téléphonique.

M. Staples et son résident sont allés s’asseoir parallèlement à l’homme pour regarder la télévision. Après environ une heure, John Staples affirme qu’un employé de l’hôpital est arrivé pour vérifier l’état des patients dans la salle d’attente. L’homme dans la chaise roulante semblait s’être endormi. L’employé est reparti rapidement après avoir examiné l’homme.

«J’ai regardé l’individu, et c’était clair qu’il ne respirait plus, sa poitrine et son abdomen ne bougeaient plus. À ce moment-là, je savais que cette personne était décédée.»

Il affirme que des employés de l’hôpital sont revenus dans la salle d’attente pour transporter cette personne à l’intérieur de la salle d’urgence, et qu’ils ont déclenché un code bleu. Selon lui, il s’agit du code pour un arrêt cardiaque.

Il se dit bouleversé par le fait que cette personne soit décédée alors qu’elle attendait de recevoir des soins.

Il affirme qu’il ne s’agit pas d’une critique envers les employés de l’hôpital.

«L’urgence était très occupée, surtout quand je suis arrivé. Je sais qu’ils faisaient tout ce qu’ils pouvaient et qu’ils suivaient leurs procédures de triage. Mais c’est très malheureux que ce soit arrivé.»

Selon un reportage de Global News, le réseau de santé Horizon a confirmé le décès inattendu d’une personne dans la salle d’attente de l’hôpital, et fera enquête.

Les libéraux demandent la démission de la ministre

À la suite de ce triste incident, le député libéral Jean-Claude D’Amours a demandé la démission de la ministre Dorothy Shephard, mercredi après-midi.

«Étant donné l’incapacité du gouvernement Higgs, et en particulier de la ministre de la Santé, à s’attaquer à la grave crise des soins de santé, ce tragique incident était malheureusement prévisible», peut-on lire dans une déclaration par courriel.

«Le premier ministre Higgs doit cesser de se plaindre du gouvernement fédéral, exiger la démission de sa ministre de la Santé et s’atteler à sauver notre système de soins de santé avant qu’il ne soit trop tard.»

Le réseau de santé Horizon et le ministère de la Santé n’ont pas répondu aux questions de l’Acadie Nouvelle par courriel, mercredi soir.