Une femme de Grand-Sault manque à l’appel depuis deux ans

La Force policière de Grand-Sault réitère sa demande d’informations à la population afin de retrouver Lori Swann, qui est disparue depuis deux ans.

Selon les informations que la Force policière de Grand-Sault a déjà dévoilées au public, Lori Lee Swann n’a pas été vue depuis le 1er juin 2020, mais elle a officiellement été portée disparue le 3 juillet de la même année.

Elle était âgée de 44 ans au moment de sa disparition.

La dernière fois qu’on l’aurait vu, elle était au Atlantic Superstore de Grand-Sault.

Selon la chef de la Force policière de Grand-Sault, Suzanne Themens, les enquêteurs n’ont pas obtenu davantage d’informations depuis.

«Ce que l’on fait, c’est de remettre l’information à la population. On souhaite qu’il y ait peut-être des gens qui se rappellent de quelque chose pour avoir plus d’informations.»

Selon la chef Themens, l’enquête demeurera ouverte tant et aussi longtemps que le dossier ne connaîtra pas de dénouement.

«Ce sera en cours jusqu’à temps que l’on ait des réponses à nos questions. On fait des suivis régulièrement avec la famille, on révise nos notes et nos dossiers pour voir si l’on manque des choses.»

Selon la dernière description qui a été faite de Mme Swann, elle mesure environ 157cm (5 pi 2 po) et pèse 57kg (126lb). Elle a le teint clair, les cheveux bruns, les yeux noisettes et une taille mince.

Quiconque aurait des informations au sujet de la dame peut contacter la Force policière de Grand-Sault au 506-475-7767.