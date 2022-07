Acadie Love: double hommage à Léopold L. Foulem

La première journée du festival Acadie Love à Caraquet a rendu hommage au travail de Léopold L. Foulem avec un documentaire à son sujet et un vernissage de ses œuvres.

Le festival Acadie Love se déroule jusqu’à dimanche. Outre la levée des drapeaux, le concert du groupe Écarlate sur la plage Foley et le party du DJ MKW sur le site du Carrefour de la mer, cette première journée a été marquée par la présence du céramiste Léopold L. Foulem, un membre important de la communauté LGBT acadienne. Il a eu le droit à deux activités à son honneur.

La première a été la projection du documentaire Lettre d’amour à Léopold L. Foulem au Cinéma du Centre. Le film a été réalisé par Renée Blanchar, réalisatrice de Caraquet ayant à son actif les téléséries Belle-Baie et Le monde de Gabrielle Roy, ainsi que le documentaire acclamé Le silence en 2020.

Très admiratif du travail de Léopold Foulem depuis son enfance, elle a suivi l’artiste dans sa maison ancestrale de Caraquet, discutant de son quotidien, de sa vie, de son travail et des gens qui le soutiennent, plus précisément sa sœur Marie-Paul et son mari.

«C’est un film qui célèbre le talent, la liberté et la singularité de Léopold Foulem», a annoncé Renée Blanchar avant la projection.

Le film a été très apprécié par le public, admirant la figure qu’est Léopold Foulem à la fois pour le milieu artistique, la communauté LGBTQ+, la ville de Caraquet et l’Acadie en général.

«Léopold, merci d’avoir ouvert ta vie à nous comme ça pour te connaître un peu plus» a déclaré le président d’Acadie Love, Kevin J. Haché.

La projection a été suivie par une discussion avec la réalisatrice et le céramiste au cours de laquelle M. Foulem a remercié le public pour l’accueil chaleureux ainsi que les personnes importantes de sa vie, l’un des aspects importants abordés dans le film.

«Je ne travaille pas tout seul, j’ai mon mari et ma sœur, a-t-il déclaré. Sans eux, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd’hui.»

Le public pouvait ensuite se rendre à la galerie d’art Bernard-Jean, au Centre culturel, où a eu lieu le vernissage de l’exposition Hommes et jeunes hommes. Elle présente plusieurs sculptures inédites de l’artiste ayant pour thème l’homosexualité. Elle comporte aussi des dessins homoérotiques créés par le céramiste et datant de 1977. L’exposition sera en montre jusqu’au 28 août.

Les œuvres en céramiques atypiques de M. Foulem ont été présentées dans de nombreuses expositions aux quatre coins du monde depuis la fin des années 1960. Le Musée national des beaux-arts du Québec lui a même dédié une rétrospective en 2014.

L’artiste acadien a reçu de nombreux prix pour l’ensemble de sa carrière, dont le Prix national Jean A. Chalmers des métiers d’art en 1999, le Prix Saidye-Bronfman en 2001 et a été élu membre de l’Ordre du Canada en 2018.

Une exposition permanente de ses œuvres sera tenue à la galerie d’art Beaverbrook, à Fredericton, dans les prochains mois.