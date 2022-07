Après 36 ans à la Ville de Grand-Sault, il est remplacé par… son fils

Il n’est pas rare de voir un entrepreneur passer les rênes de son entreprise à l’un de ses enfants. C’est moins fréquente dans le domaine public. C’est toutefois ce qui s’est produit à la Ville de Grand-Sault cette semaine.

Rino Laforge a été trésorier de la Municipalité au cours des 36 dernières années. Celui qui a officiellement pris sa retraite jeudi après plus de trois décennies de loyaux services n’aura nul autre que son fils Dophe comme successeur.

«Je ne me sens pas comme si ça faisait 36 ans que je suis ici. J’ai aimé mon emploi. Au fil des années, on a fait bien des projets avec les différents conseils municipaux», a mentionné M. Laforge.

Celui qui a commencé son compte à rebours vers la retraite il y a cinq ans, n’avait pas nécessairement anticipé qu’il allait devoir passer le flambeau à son fils.

La transition s’est toutefois faite sur quelques années puisque Dophe Laforge a été embauché en 2018 pour travailler en comptabilité, le tout dans l’éventualité qu’il puisse remplacer son père.

«Il faisait un autre type de travail, mais, tranquillement, je commençais à lui montrer les rudiments de la trésorerie. Ça doit faire environ deux ans que je le forme pour occuper le poste de trésorier et je continue à lui montrer des choses.»

«C’est un cheminement que j’ai aimé et je suis fier d’avoir été là pour ça. Je suis très content pour lui.»

M. Laforge admet que le sentiment de passer les rênes de la trésorerie à son propre enfant est bien différent qu’il ne l’aurait été si quelqu’un d’autre lui avait succédé.

«Vu que c’est mon fils, je lui montre la même chose que j’aurais montrée à un autre, mais je veux l’aider le plus possible par après. Il y a une certaine fierté rattachée à ça. Je lui ai toujours dit que je n’étais qu’à un coup de téléphone s’il avait des questions ou s’il avait besoin d’aide. Ce n’est pas quelque chose que j’aurais fait aussi librement si ça avait été quelqu’un d’autre.»

Dophe Laforge reconnaît qu’il aura de grands souliers à chausser étant donné que son père a été dans l’appareil municipal de Grand-Sault pendant tant d’années.

«Aller chercher 36 ans de connaissances, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais je suis prêt. Je n’ai pas encore senti qu’on me comparait à mon père, mais peut-être que ça va se produire. Je m’attends à des phrases comme “Rino savait ça”, mais je sais que je vais pouvoir l’appeler si j’ai des interrogations.»

«Dans 30 ans, je vais sûrement avoir mon propre bagage de connaissances.»

Cependant, il soutient que cette tâche ne l’effraie pas trop, surtout parce qu’il a toujours voulu suivre les traces de son père.

«J’ai grandi dans ça. Je l’ai vu faire et j’ai vu ses défis. Je commence ma propre famille et j’ai beaucoup appris de lui, car, même si c’est un poste qui est stressant parfois, il n’apportait jamais ça à la maison. En grandissant, je me suis tout le temps dit que je voulais un jour travailler avec mon père. Quand l’occasion s’est présentée il y a quatre ans, je ne pouvais pas laisser ça passer. J’ai donc postulé et j’ai eu l’emploi.»

Dophe Laforge avoue que la présence de son père l’a beaucoup aidé à se familiariser avec les rudiments du métier et a créé une dynamique intéressante au travail.

«J’aime que ce soit mon père qui soit là parce que je sais comment il est. Si j’ai une question, je sais comment lui poser et si je ne suis pas d’accord, je sais que je peux avoir une discussion avec lui. Je n’ai pas peur de lui poser des questions difficiles.»

«Mon père est parti de presque rien quand il a commencé à la Ville, mais j’ai au moins une base afin de pouvoir entreprendre mon travail.»

Même s’il est nouvellement retraité, Rino Laforge continuera d’agir en tant que consultant dans divers dossiers en cours, dont celui du comité de transition de la réforme de la gouvernance locale.