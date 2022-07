Décès d’un patient à l’urgence: «Je suis profondément attristée», dit la ministre

La ministre de la Santé, Dorothy Shephard, réagit au décès d’un patient qui attendait de recevoir des soins à l’hôpital Dr.-Everett-Chalmers de Fredericton, mardi. Pendant ce temps, l’opposition libérale demande sa démission.

«J’ai été en communication avec le Dr John Dornan, président et chef de la direction du Réseau de santé Horizon, pour demander un examen de l’incident pour une compréhension complète», peut-on lire dans un énoncé envoyé par courriel en fin de soirée mercredi.

Un témoin a raconté avoir vu un homme en chaise roulante qui semblait éprouver de la douleur lorsqu’il attendait à l’urgence, mardi matin.

John Staples a expliqué en entrevue que l’homme semblait s’être endormi, mais que lorsque des employés de l’hôpital sont intervenus, il s’est rendu compte que l’homme en chaise roulante ne respirait plus.

Le Réseau de santé Horizon a confirmé le décès inattendu d’un homme dans la salle d’attente du service d’urgence de l’hôpital.

«Horizon examine soigneusement tout décès inattendu qui survient dans nos établissements pour déterminer ce qui s’est produit et si d’autres étapes sont nécessaires. Pour ce qui est de cet incident, nous avons immédiatement commencé le processus d’enquête», a dit le PDG du réseau, Dr John Dornan.

Les réseaux de santé font face à une pénurie chronique de personnel. Le Réseau de santé Horizon a dû fermer temporairement les services d’urgence d’hôpitaux à Sussex, Sackville et Oromocto au cours des dernières semaines, en raison d’un manque de médecins et d’infirmières.

«Nous savons que le système de santé fait face à des défis et que le personnel de première ligne travaille fort. Je n’ai aucun doute que chaque Néo-Brunswickois et tous nos travailleurs de la santé sont touchés par cette histoire. Nous voulons tous savoir que lorsque nous irons chercher de l’aide, elle sera là et qu’elle pourra être fournie. Je prévois recevoir plus d’informations du réseau Horizon dans les prochains jours, au fur et à mesure que l’examen progresse, et le ministère de la santé offre son soutien pour aider de toutes les manières possibles», indique la ministre.

Elle n’a pas répondu directement au député libéral Jean-Claude D’Amours, qui demande la démission de la ministre en raison de cette affaire.

Le chef du Parti vert, David Coon a qualifié le décès d’un patient à l’urgence de «déchirant».

«C’est ridicule que Horizon fasse enquête sur elle-même. Nous avons besoin d’une enquête du coroner maintenant», a-t-il écrit sur Twitter.