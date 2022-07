Gazon coupé puis abandonné: Grand-Sault rappelle ses citoyens à l’ordre

Même si elle considère que l’herbe n’est pas nécessairement plus verte ailleurs, la Ville de Grand-Sault a certes eu quelques défis en ce qui concerne sa hauteur et son odeur à certains endroits.

La Municipalité a publié, cette semaine, un message sur les réseaux sociaux afin de mettre en garde les citoyens par rapport aux effets indésirables que causent les gens ou les entreprises qui laissent du gazon coupé sur des propriétés voisines ou dans des lieux publics.

Selon l’arrêté municipal qui régit ce genre de pratique, une amende s’élevant jusqu’à 2100$ peut être imposée à ceux qui déchargent des déchets, qu’ils soient organiques ou non, sur des propriétés qui ne leur appartiennent pas.

Selon le maire de Grand-Sault, Marcel Deschênes, le problème était assez récurrent pour forcer la Municipalité à émettre un avis de la sorte.

«Si tu coupes ton gazon chez vous, tu dois le déposer à un endroit approprié. Il y a beaucoup de monde qui vont le jeter sur le bord du chemin. À un moment donné, ça sent mauvais quand la chaleur commence à chauffer le vieux gazon.»

«Que ce soit dans un fossé, sur le bord de l’eau ou sur le bord du chemin, ce ne sont pas des endroits pour mettre le gazon coupé. Malheureusement, ça arrive à plusieurs endroits.»

Selon le maire Deschênes, les résidents peuvent plutôt apporter leurs résidus de gazon au garage municipal, où se trouvent des bacs pour y déposer l’herbe.

«Tu peux aussi choisir de la garder chez toi ton herbe, mais il ne faut pas la jeter sur le terrain du voisin ou sur un des terrains de la Ville. Quand il y a de gros tas d’herbe, ça parait et ça sent encore plus.»

Sur une autre note, la Municipalité de Grand-Sault dispose également d’un arrêté municipal qui impose une limite par rapport à la hauteur du gazon.

Certains citoyens se sont plaints récemment d’avoir reçu une lettre leur demandant de couper leur gazon afin de respecter cette limite.

Selon l’arrêté, le gazon, l’herbe, les mauvaises herbes et les plantes couvre-sol ne doivent pas dépasser 20 cm.

Quiconque ne respecte pas l’une des dispositions de l’arrêté s’expose à une amende oscillant entre 140$ et 2100$.

Pour l’instant, le maire Deschênes dit ne pas être au courant qu’une telle amende ait déjà été décernée depuis la mise en place de l’arrêté municipal.

Il soutient aussi qu’en raison d’un manque de ressources, il est difficile de surveiller la situation de près. La municipalité préfère donc agir lorsqu’une plainte est formulée.

«On n’a personne pour renforcer cette loi-là, mais quand tu as une personne que son herbe est comme un tapis et que le voisin a un gazon d’un pied de haut, ce n’est pas vraiment beau. On agit donc souvent après une plainte d’un citoyen. On a une belle ville et on veut la conserver ainsi.»

«Quatre-vingt-dix-neuf pour cent de nos citoyens respectent ça, mais il y a toujours une petite minorité qui ne le fait pas.»

Même si les plaintes sont faites de façon sporadique, la Ville de Grand-Sault souhaite que tous les citoyens prennent bien soin de leur propriété.

«On essaie d’être réalistes et raisonnables avec ça, mais quand ça fait quelques semaines qu’une personne n’a pas coupé son gazon, on va intervenir.»