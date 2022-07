La France et le N.-B. souhaitent renforcer leurs liens

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick et la France ont annoncé jeudi la mise sur pied d’une nouvelle stratégie de développement, une initiative dont l’objectif est de renforcer les relations entre la province et l’Hexagone.

Fredericton espère que la nouvelle Stratégie de développement Nouveau-Brunswick-France, annoncée à l’occasion de la Fête nationale française du 14 juillet, permettra notamment de s’attaquer à la pénurie de main-d’œuvre dans la province.

Pour y arriver, le gouvernement néo-brunswickois souhaite améliorer la reconnaissance des acquis de certaines professions prioritaires, particulièrement dans le secteur de la santé.

«On devra travailler avec les associations professionnelles des médecins et des infirmières, a dit le ministre responsable de la Francophonie, Glen Savoie, lors d’une conférence de presse jeudi après-midi. On fait déjà du travail avec les différentes associations professionnelles afin de voir comment on peut faciliter les changements nécessaires pour attirer plus de travailleurs français ici au Nouveau-Brunswick.»

La Stratégie doit aussi servir de levier afin d’attirer plus d’immigrants francophones dans la province. Le gouvernement souhaite donc augmenter les activités de recrutement en France et attirer davantage d’étudiants français dans les universités néo-brunswickoises. Surtout, il faudra les convaincre de s’installer dans la province pour y travailler, ajoute M. Savoie, qui a détaillé cette stratégie lors d’une réception pour la fête nationale française, organisée au musée Resurgo de Moncton.

Un nouveau pont entre l’Europe et l’Amérique du Nord

Pensé comme un moyen de structurer des projets déjà existants, le plan se décline en neuf secteurs, dont l’éducation, le tourisme, la culture et le développement économique.

«Cela concerne tous les départements du ministère», précise Glen Savoie, s’exprimant en français pour l’occasion.

Des indicateurs de performances sont par ailleurs définis pour chaque domaine afin de revisiter les objectifs chaque année.

Dans son discours, le ministre a chaleureusement salué l’action du consul général de France, Johan Schitterer.

Ce dernier estime que la Stratégie servira de feuille de route afin de développer des secteurs d’intérêt commun, notamment économiques.

«Nous devons explorer toutes ces pistes parce que le Nouveau-Brunswick se trouve exactement entre la France et le reste de l’Amérique, avec des portes d’entrée aux ports de Saint-Jean et de Belledune ou le grand hub aéroportuaire de Moncton, souligne M. Schitterer. Ces atouts doivent être transformés. Nous avons un gros potentiel de développement de la relation économique et qui dit développement de la relation économique dit des emplois, en France et au Nouveau-Brunswick.»

Il cite en exemple la venue d’un représentant de McCain du Nouveau-Brunswick au dernier sommet Choose France à Paris ou encore l’investissement du groupe Vinci à Grand-Sault. Des projets appelés à se multiplier avec la nouvelle stratégie de développement.

«On l’attendait impatiemment», se réjouit Gaëtan Thomas, président-directeur général du Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB), au sujet du plan.

«Ce programme permet de former deux ponts: l’un vers le marché européen et l’autre comme porte d’entrée vers l’Amérique du Nord.»

Le représentant d’entreprises acadiennes met en avant les valeurs communes autour de la transition énergétique, dont les projets d’innovation pourront désormais bénéficier de l’appui officiel du gouvernement provincial.

Les entreprises du Nouveau-Brunswick espèrent y gagner en publicité sur le marché européen.

Glen Savoie ajoute pour sa part que le Nouveau-Brunswick présente de nombreuses occasions d’affaires pour des sociétés françaises ayant diverses expertises, notamment en cybersécurité ou dans le secteur de l’énergie nucléaire.

«Nous n’avons pas de stratégie de ce type avec d’autres provinces, à l’exception du Québec, donc c’est une immense source de fierté et un gage d’efficacité pour l’action de la France au Nouveau-Brunswick», se réjouit M. Schitterer.

«Il n’y a plus qu’à réseauter avec les acteurs français», conclut Gaëtan Thomas.

Cela tombe bien, la réception du consulat pour le 14 juillet semblait faite pour ça.