L’impact des «garderies à 10$» se fait déjà sentir sur le portefeuille des parents néo-brunswickois

En juin, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a pris des mesures afin de diminuer de moitié les frais de garderies pour les enfants d’âge préscolaire, dans le cadre d’un plan national. Il manquera son objectif de peu en 2022, selon un groupe de réflexion indépendant.

David Macdonald et Martha Friendly, du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), ont calculé si les frais facturés par les garderies pour enfants de moins de cinq ans diminueront bien de moitié en 2022 dans différentes villes canadiennes.

Cet objectif constitue la première étape du plan national visant à fournir des services de garde à 10$ par jour aux parents canadiens d’ici 2026.

Dans leur rapport publié en mai, les chercheurs ont prévu que les tarifs mensuels médians de 2022 (au milieu de la liste des prix classés par ordre croissant) représenteraient un peu moins de la moitié de ceux de 2019 à Fredericton, Moncton et Saint-Jean.

Ces tarifs seraient de 391$ par mois dans les trois municipalités, contre des objectifs respectifs de 345$, 361$ et 332$.

M. Macdonald et Mme Friendly expliquent que le Nouveau-Brunswick est passé d’une approche fondée sur les prix courants du marché à un régime de frais fixes dans les établissements désignés, qui représentent la majorité des garderies. Ils estiment que c’est le moyen le plus transparent de baisser les prix.

Pour effectuer leurs prévisions, les chercheurs ont d’une part exploré les plans des provinces et territoires. Ils ont d’autre part utilisé le sondage annuel sur les frais de garde du CCPA, qui est l’unique source de données pancanadiennes recueillies et analysées régulièrement.

«Le sondage considère les services de garde du point de vue des fournisseurs et des frais de garde qu’ils imposent; il ne recueille pas de données sur ce que paient les parents de leur propre poche, notent M. Macdonald et Mme Friendly. Par conséquent, le sondage ne prend pas en compte les subventions pour frais de garde versées aux parents, les crédits d’impôt ou les déductions fiscales.»

Économies importantes

L’agent des communications du Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Benoît A. Lanteigne, affirme que la moyenne provinciale des frais de service de garderies est passée de 25,21$ à 12,82$ par jour.

Le nouveau tarif est de 21$ par jour pour les nourrissons (0 – 24 mois) et de 18$ par jour pour les enfants d’âge préscolaire (2 – 5 ans) dans les villes de plus grande taille. Il est de 19$ par jour pour les poupons et de 16$ par jour pour les enfants d’âge préscolaire pour les petites municipalités et le secteur rural, selon le gouvernement.

«Combiné avec le Programme de subvention pour parents, le nouveau modèle à faible coût pourrait se traduire par une baisse des frais de services de garde d’environ 14$ par jour, en moyenne, en fonction du revenu du ménage», estime M. Lanteigne.

Il souligne que les économies annuelles qui vont en découler pour les familles du Nouveau-Brunswick pourraient atteindre jusqu’à 3900$ par enfant.

«Je suis 100% satisfaite, exprime une habitante de Pokeshaw dans la Péninsule acadienne, Caroline Duguay. Ça fait toute une différence. C’est un soulagement.»

Elle est mère d’une fille de 3 ans, qui va en garderie depuis deux années, et d’un garçon d’un an qui aura besoin de services de garde bientôt. Elle indique que ses frais ont baissé de 156,50$ à 80$ par semaine.

«Ça fait beaucoup plus de sous dans nos poches, se réjouit Mme Duguay. Ça nous permet d’organiser des sorties au cirque et au zoo et d’inscrire ma fille à la piscine. Je vais aussi commencer à mettre de l’argent de côté pour ses études. Je suis capable de faire ça maintenant.»

Caroline Duguay, de Pokesaw, avec sa fille et son conjoint. – Gracieuseté

Accès difficile

«À mesure que diminueront les frais de garde au pays, l’attention portera sur une demande croissante d’accès aux services, préviennent M. Macdonald et Mme Friendly. Les décideurs devront alors se pencher sur les installations physiques pour s’assurer qu’elles existent en nombres suffisants. Ils devront se pencher sur l’importance d’offrir des salaires décents permettant de recruter et de retenir du personnel éducateur qualifié.»

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a assuré vouloir optimiser l’utilisation des 2349 places non occupées dans les établissements de l’ensemble de la province. Il a aussi affirmé vouloir créer 3400 places dans les Centres de la petite enfance désignés d’ici 2026 (500 d’ici 2023), 2400 places dans les organismes sans but lucratif et les garderies éducatives familiales ainsi que 1000 places dans le secteur privé.

De plus, les éducatrices formées, qui reçoivent un salaire de base de 19$ l’heure, gagneront 23,47$ l’heure d’ici cinq ans. Le salaire du personnel sans formation passera de 14,90$ à 16,79$ l’heure.