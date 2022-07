Vol à main armée dans une banque de Shediac

La GRC demande l’aide de la population pour identifier un individu impliqué dans un vol à main armée survenu dans un établissement bancaire, à Shediac.

Jeudi, vers 13h, un homme est entré dans un établissement bancaire sur la rue Main à Shediac. L’homme a affirmé être armé et a exigé de l’argent d’une des commis. L’homme s’est sauvé des lieux à pied, avec une somme d’argent non divulguée, avant l’arrivée des policiers. Personne n’a été blessé durant l’incident.

La GRC publie des images du suspect, captées par vidéosurveillance, en espérant que la population puisse l’identifier, ou fournir des renseignements additionnels qui pourraient faire avancer l’enquête.

Le suspect est décrit comme un homme mesurant entre cinq pieds deux pouces et cinq pieds sept pouces (entre 157 et 170 centimètres), de carrure moyenne. Il a les cheveux bruns courts, et au moment de l’incident, il portait une casquette à motif camouflage, des lunettes de soleil, un chandail molletonné à capuchon noir, et un jean de couleur bleue.

La police demande à toute personne qui possède des renseignements sur le vol, ou qui reconnaît la personne sur les images, de communiquer avec le Détachement de Shediac de la GRC au 533-5151.