Assurance-emploi: les étudiants font un tintamarre avant l’heure

Les trompettes, mégaphones et autres tambourins étaient de sortie vendredi sur la rue Main de Moncton. Les étudiants se sont donné rendez-vous vendredi soir pour protester contre l’élimination surprise du programme Connexion NB-AE.

«Moins de garde-malades = plus de morts», «Commencez à investir dans notre futur!», «Fini, les coupures!», pouvait-on lire sur les pancartes brandies par la troupe d’étudiants massée devant l’hôtel de ville.

Tracy Wilson est venue dénoncer la décision du gouvernement Higgs de ne plus offrir le programme Connexion NB-AE qui donnait la possibilité de maintenir les prestations d’assurance-emploi pendant les études postsecondaires. Sa fille, Alicia, est étudiante de deuxième année en sciences infirmières. Elle travaille tout l’été au Moncton Hospital pour soulager les équipes de soin mises à rude épreuve lors de la période des vacances.

«Son prêt étudiant ne suffira pas à payer son loyer, elle devra se trouver un travail à la rentrée et je crois que ses études vont en pâtir. J’ai peur qu’elle finisse par abandonner», s’écrie Tracy Wilson, la voix couverte par le bruit des klaxons.

Sébastien Gionet et Marie-Pier Mazerolle, étudiants en psychologie à l’Université de Moncton, se retrouvent dans la même situation précaire.

«On a des listes d’attentes incroyables pour les services en psychologie, on ne va certainement pas régler le problème en nous empêchant d’étudier, déplore le premier. Je perds d’un coup presque 1500$ par mois, ça change complètement mes plans. La charge de travail d’un étudiant est d’une trentaine d’heures par semaine, devoir travailler 20 à 30h de plus payer des besoins essentiels, ce n’est pas raisonnable!»

«Ça va aggraver les manques dans le système de santé, en éducation, en soins de santé mentale», renchérit Marie-Pier Mazerolle, qui devra se résigner à trouver un emploi à temps partiel à la rentrée.

Un peu plus loin, Pierre Duguay-Boudreau scande à tue-tête: «Plus capable! Plus capable! Plus capable!» Le jeune homme vient de terminer ses études, mais s’est déplacé par solidarité avec plusieurs de ses amis touchés au portefeuille.

«On risque de voir plus de surmenage parmi les étudiants, une baisse des résultats académiques et à long terme, la qualité des professionnels qui arrivent sur le marché risque de diminuer», souligne-t-il.

«Ça crée encore plus de différence entre les classes sociales. Les gens dont les parents ont beaucoup d’argent n’auront pas à travailler et pourront bénéficier d’une meilleure formation, de plus d’activité de réseautage, d’activités para-académiques, tandis que les gens qui n’ont pas d’argent devront consacrer tout leur temps en dehors des cours au travail.»

Sylvie Blain, professeure à la Faculté des sciences de l’éducation, est venue soutenir la contestation dans la rue. «Certains de mes étudiants se demandent s’ils seront capables financièrement de poursuivre leurs études, parce qu’ils n’ont pas le droit de travailler pendant leur stage de quatre mois», explique-t-elle.

«Couper ça en plein été, alors qu’il n’y a plus personne sur le campus c’est un coup bas fait aux plus pauvres de notre société et je trouve ça inadmissible.»

Mercredi, des représentants des associations étudiantes néo-brunswickoises ont proposé la mise en place d’une subvention pour soulager les étudiants affectés ou d’une période de grâce d’un an qui permettrait à la population étudiante de se préparer au changement. Ils sont toutefois rentrés bredouilles de leur rencontre avec le ministre de l’Éducation postsecondaire, Trevor Holder.

Ce dernier leur suggère de se renseigner sur les bourses et les programmes de prêts existants, répétant que sa décision vise à répondre aux besoins de main-d’œuvre des employeurs, notamment dans l’industrie de la restauration et des services.