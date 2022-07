Grand ménage en santé: le milieu réagit positivement

Les représentants du Réseau Vitalité et de différents groupes de pression accueillent favorablement le remplacement de Dorothy Shephard au poste de ministre de la Santé et la mise sous tutelle des Réseaux de santé. Seul l’organisme francophone Égalité Santé en Français a des préoccupations.

Le président du conseil d’administration (CA) de Vitalité, Mathieu Picard, explique que la nomination d’un fiduciaire pour un réseau de santé signifie la mise sous tutelle de l’organisme par le gouvernement. Celui de Vitalité est d’ailleurs Gérald Richard, un ancien sous-ministre de la Santé.

«Ça veut dire que le CA n’est plus en activité même si le réseau de santé existe toujours», précise M. Picard, qui insiste sur le caractère temporaire de la mesure.

«Mon analyse des propos de Blaine Higgs est que Vitalité et Horizon demeureront intacts. Ça me réjouit, exprime l’avocat. C’est juste une mise sous tutelle pour le temps de la crise. Peut-être que ça amènera la possibilité d’identifier des solutions novatrices et efficaces.»

M. Picard témoigne avoir constaté des défis importants en ressources humaines et en soins dans son réseau seulement deux semaines après son arrivée en poste. Il ajoute voir toujours d’un bon œil la possibilité d’améliorer le système de santé.

Optimisme

La présidente-directrice générale (PDG) du Réseau de santé Vitalité, France Desrosiers, anticipe avec optimisme ses futures collaborations avec son nouveau ministre, M. Fitch, les deux fiduciaires, M. Richard et Suzanne Johnston, ainsi qu’avec sa nouvelle homologue à Horizon, Margaret Melanson.

«Nous avons devant nous de grands défis à relever et ensemble, je suis confiante que nous y arriverons, a-t-elle déclaré. J’en profite également pour remercier Mme Dorothy Shephard pour sa collaboration et son soutien pendant son mandat à titre de ministre de la Santé, particulièrement pendant la pandémie.»

Dre Desrosiers a aussi remercié les membres du CA de Vitalité «pour leur engagement, leur dévouement, leur travail acharné et leur collaboration constante».

Le porte-parole d’Égalité Santé en Français, Jacques Verge, n’est pas surpris par la dissolution du CA des réseaux de santé et le remplacement de Dorothy Shephard.

«Il y a une crise en santé, c’est certain. Elle provient de la gestion de ces 15 dernières années, qui a provoqué un manque de médecins et de personnel. La structure des réseaux de santé est trop lourde. Et le gouvernement n’a pas tellement investi. On voyait une chose drastique arriver, raconte le militant. Est-ce que ça va changer les choses? On verra!»

Centralisation

M. Verge indique que sa principale préoccupation concerne les huit membres du CA de Vitalité qui sont élus par la population, sur quinze au total (le gouvernement nommant les autres, dont le président, ainsi que le PDG). Il craint la disparition complète de la démocratie dans le système de santé et l’absence de contrôle du réseau par les francophones.

«Vitalité est le réseau de santé des francophones, s’exclame M. Verge. Nous réclamons depuis des années que tout le CA soit élu avec du pouvoir, alors qu’il en avait peu.»

Le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick (SIINB) se réjouit de la décision du gouvernement de Blaine Higgs.

«L’annonce faite de mesures audacieuses au sein des réseaux de santé et du ministère de la Santé indique que le premier ministre a entendu les infirmières et infirmiers lorsque nous disons que quelque chose doit changer et que nos voix doivent être entendues haut et fort lorsqu’il s’agit de la prestation des soins», a déclaré le groupe de pression sur Facebook.

Le syndicat affirme avoir averti qu’un décès comme celui d’un patient à l’urgence de l’hôpital Dr.-Everett-Chalmers à Fredericton, mardi, se produirait si les choses restaient les mêmes dans les établissements de santé.

«C’est tragique et inacceptable, condamne le SIINB. Notre système est défaillant et nous avons besoin d’aide. Nous soulevons des préoccupations en matière de sécurité pour nos patients et pour notre pratique depuis des mois et des années.»

La Société médicale du Nouveau-Brunswick, qui représente les médecins, appuie aussi les changements apportés par le gouvernement à la direction des soins de santé provinciaux.

«Le système de santé est en crise et, pour remédier à cette situation, il faudra prendre des décisions rapides et difficiles, dit le président de l’organisme, Mark MacMillan. Nous appuyons toute décision de ce genre qui mènera au bout du compte à un changement concret dans la qualité des soins offerts aux Néo-Brunswickois.»

Il veut apprendre comment le gouvernement entend s’attaquer aux priorités du Plan provincial de la santé et apporter son point de vue.

«Nous souhaitons reconnaître le travail de la ministre Shephard au cours des deux dernières années […], déclare Dr MacMillan. Nous souhaitons également remercier le Dr John Dornan pour sa contribution en tant que PDG du réseau de santé Horizon. [Il] a hérité d’une situation impossible, et a fait un travail admirable […] dans des circonstances incroyablement difficiles.»