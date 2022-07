Grand ménage en santé: un coup d’épée dans l’eau, selon des spécialistes

Des spécialistes de la gestion des soins de la santé doutent que la dissolution des conseils d’administration des régies puisse régler la crise que traverse le milieu hospitalier du Nouveau-Brunswick.

Claire Johnson, professeure en gestion des services de la santé à l’Université de Moncton, est plutôt d’avis que la mise sous tutelle des conseils d’administration des régies de la santé et leur remplacement par des fiduciaires risque d’aggraver la crise.

«Il n’y a pas de solutions miracles, ce n’est pas le moment pour de grands gestes dramatiques, analyse Mme Johnson. Il y a plusieurs facteurs – la pandémie, la pénurie de main-d’œuvre – qui ont fait en sorte que l’on se retrouve dans cette situation critique, mais pendant une crise, ce n’est pas le moment de faire de gros gestes, ça ne fait que tout déstabiliser et ça sème le chaos.»

Mme Johnson dit ne pas être surprise pour autant.

«Ça ne me surprend pas. La pression montait depuis un moment et le gouvernement a probablement senti qu’il n’avait pas le choix de faire quelque chose de gros, ajoute-t-elle. C’est malheureux par contre. Il aurait fallu être patient, reconnaître que c’est une situation difficile et laisser les gens faire leur travail.»

Sa collègue Stéphanie Collin partage son avis: c’est de la stabilité dont le système de santé a besoin.

«Le premier ministre essaye de montrer qu’il agit, c’est un acte politique, lance Mme Collin, qui est elle aussi professeure à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton. Il y a eu un décès (aux urgences de l’hôpital de Fredericton), c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.»

«Un coup de tête »

Ce genre de coup d’éclat politique sera sans doute peu efficace et en dit long sur «le style politique de Blaine Higgs, qui agit bien souvent sur des coups de tête pour plaire à l’électorat», ajoute celle qui a étudié la réforme de la santé de 2008.

L’arrivée de fiduciaires afin de remplacer les membres des conseils d’administration des régies rendra plus difficile encore l’atteinte des objectifs formulés dans le cadre du plan de santé Dorothy Shephard.

«Ça va être très difficile d’atteindre les objectifs que le gouvernement s’était fixés. Lorsqu’il a été présenté en novembre, ça paraissait déjà assez ambitieux. Là, je me demande bien ce qui va arriver avec ce plan», s’interroge Mme Collin.

L’approche retenue par le gouvernement afin de gérer la crise contribuera à entretenir le climat de peur qui règne au sein du réseau, ajoute Claire Johnson.

«C’est malheureux, mais les erreurs et les accidents arrivent. Au lieu d’analyser la situation objectivement pour arriver à des solutions constructives, on réagit fortement en donnant l’impression que c’est la faute des individus en poste. À la longue, ça crée un climat de méfiance où on se sent incapables d’avouer nos erreurs dans le but de s’améliorer», déplore-t-elle.