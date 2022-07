Kent: deux enfants perdus en forêt sauvés par une opératrice du 911

La débrouillardise d’une opératrice de la station de transmissions opérationnelles (STO) de la GRC a permis de sauver deux garçons perdus dans la forêt près de Sainte-Marie-de-Kent.

Jeudi, deux garçons âgés de 12 et 13 ans, qui s’étaient perdus pendant une randonnée en forêt, ont appelé au 911. C’est Angelia Hermenier, une opératrice du service 911 de la GRC, qui leur a répondu. Les garçons avaient leurs téléphones cellulaires et une boussole avec eux. Grâce à la technologie à la disposition des opérateurs de la STO et à sa propre connaissance de la région, Mme Hermenier a été en mesure de guider les garçons à travers la forêt jusqu’à une route qui passait tout près.

Elle a également communiqué avec la mère d’un des garçons, qu’elle a guidée jusqu’en bordure de la forêt. Elle lui a ensuite demandé de klaxonner sans arrêt pour que les garçons puissent suivre le son du klaxon jusqu’à leur sortie de la forêt.

Après environ une heure, les garçons étaient de retour dans leur famille, sains et saufs.

«Les garçons ont fait ce qu’il fallait. Ils avaient un téléphone cellulaire et une boussole et ils ont suivi nos instructions à la lettre, a déclaré Mme Hermenier. Tout le monde à la STO, les agents de la GRC sur le terrain et la mère d’un adolescent ont tous collaboré pour aider les deux jeunes à rentrer à la maison. Ça a été un vrai travail d’équipe. C’est le genre de situation où l’on raccroche avec le sourire au visage. Il est tellement gratifiant d’aider les gens et de savoir qu’on y a contribué. C’est la raison pour laquelle on fait ce travail.»

La GRC rappelle que les opérateurs en télécommunications, que l’on appelle souvent des opérateurs 911, travaillent dans l’ombre pour assurer le lien entre les Néo-Brunswickois en détresse et les policiers sur le terrain.

Les opérateurs de la GRC sont responsables de la répartition de la plupart des appels d’urgence dans la province afin que des policiers et d’autres premiers intervenants puissent se rendre sur les lieux. Ils évaluent chaque appel en posant une série de questions pour veiller à ce que le personnel d’urgence approprié soit dépêché.

«Il faut continuellement développer des compétences particulières pour être opérateur en télécommunications, a ajouté Mme Hermenier. Il est important d’agir calmement et professionnellement afin d’être en mesure d’aider lors d’une urgence, peu importe le type de situation. C’est très gratifiant et enrichissant, et je suis fière de travailler à la STO.»