Les bijoux au lait maternel, vous connaissez?

Jessica Branch s’est acheté une bague particulière. Sa perle est faite avec son lait maternel et des cheveux de sa fille. La jeune mère a souhaité garder un souvenir de son allaitement avant de reprendre le travail.

Jessica Branch a donné naissance à sa fille il y a dix mois. Puis, la résidente de Saint-Léolin a tenu à l’allaiter, comme le conseille Santé Canada. Or, si des femmes donnent le sein facilement, d’autres éprouvent des difficultés à le faire, surtout durant les premières semaines.

«Au début, j’ai ressenti de l’impuissance, témoigne Mme Branch. Du jour au lendemain, j’ai eu un rôle de maman et j’avais de nouvelles choses à apprendre pour répondre aux besoins vitaux du bébé. Au début, il ne prenait pas bien le sein et il pleurait, mais je ne comprenais pas bien pourquoi. Je produisais aussi trop de lait et c’était douloureux.»

La trentenaire a dû prendre confiance en elle. Elle a aussi dû apprendre à connaître son enfant et réciproquement. Bref, elle a dû persévérer.

«Souvent, le portrait que fait la société de l’allaitement est celui d’un acte facile, beau et naturel, pointe Mme Branch. C’est correct que ce soit difficile, mais c’est souvent caché. Ça met de la pression! Pourquoi, moi, je ne comprends pas les pleurs de mon bébé?»

L’habitante de Saint-Léolin, Jessica Branch, avec sa fille. – Gracieuseté

Fierté

Ses efforts lui ont permis d’être gratifiée par un sentiment d’accomplissement et de fierté en allaitant. Elle évoque le bonheur qu’elle a ressenti dans les montagnes russes émotionnelles de cette période de sa vie.

«Il y avait un côté wow! J’ai eu de très beaux moments partagés avec mon enfant collé sur moi, à voir comment mon corps de femme peut produire du lait qui fait vivre ma fille», se souvient Mme Branch.

L’enseignante de primaire reprendra son poste en septembre. Elle a donc voulu mettre en sécurité les souvenirs de ses premiers mois avec son poupon. Elle en avait peu de photos. Elle a trouvé une solution grâce à deux amies, qui ont acheté des bijoux auprès d’une artisane de Pokeshaw: Caroline Duguay.

Étonnement

Un bijou fait par Caroline Duguay, contenant du lait maternel et trois mèches de cheveux. – Gracieuseté

Sous l’enseigne La Précieuse – Bijoux de lait maternel et ADN, celle-ci vend des bagues, des pendentifs, des colliers, des boucles d’oreille et des bracelets avec du lait maternel, mais aussi des extraits de cordons ombilicaux, des cendres, des cheveux et des poils d’animaux.

«J’étais étonnée, je ne savais pas que c’était possible, se rappelle Mme Branch. Ce sont des bijoux significatifs, très sentimentaux. J’ai aimé l’idée.»

Mme Branch a commandé à Mme Duguay une bague faite avec son lait maternel et des cheveux de sa fille. Elle lui a apporté les matières, puis a pu se tenir informée de toutes les étapes de la confection de l’objet.

«Je recevais des photos, précise-t-elle. Je sentais que je faisais partie du processus.»

Mme Duguay offre cette expérience à chacun de ses clients, auxquels elle demande des avis pendant les quelques mois que prennent ses créations.

«Je reçois le lait de la cliente [la plupart du temps] par la poste, je le mets en poudre, je le mélange à de la résine et je le coule dans un moule (qui peut être un cœur, une sphère, etc.), détaille Mme Duguay. Il faut que les gens me parlent pour que je personnalise vraiment ce que je fais.»

Nouveauté au N.-B.

L’ancienne assistante dentaire originaire de Caraquet fabrique des parures depuis trois ans. Tout a commencé avec sa propre grossesse, pendant laquelle elle a vu l’existence de bijoux de lait maternel sur les réseaux sociaux. Elle en a commandé un, puis, ravie du résultat, a suivi une formation auprès d’une Australienne pour en créer elle-même.

«J’en vends sur internet partout dans le monde, au Québec surtout, en France, en Suisse et en Ontario. Au Nouveau-Brunswick, ça commence tranquillement. C’est plus connu ailleurs», indique Mme Duguay, qui précise communiquer avec ses clients sur Messenger et par courriel.

Les États-Unis et l’Australie ont été les pionniers dans les bijoux au lait maternel, selon un article de La Presse datant de 2017. Plusieurs artisans fabriquent ce type d’objet en France également.