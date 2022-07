Vaccination des moins de 5 ans: «une bonne chose», à condition que les parents participent

Bien que des propriétaires de garderie accueillent favorablement la vaccination contre la COVID-19 chez les enfants de moins de 5 ans, ils se demandent quel impact la mesure aura, sachant que la décision de faire vacciner ou non les petits repose sur les épaules des parents.

Santé Canada a annoncé, mardi, avoir donné son feu vert à la vaccination des enfants de moins de 5 ans grâce à l’homologation du vaccin SpikeVax de Moderna.

Elki Imbeault, propriétaire de la garderie Roche Papier Ciseaux, à Moncton, s’en réjouit et espère que l’annonce pourrait contribuer à réduire la transmission communautaire de la COVID-19.

«Je crois que c’est important de suivre les consignes des professionnels de la santé et c’est une bonne chose que tout le monde fasse sa part, dit-il. Il y a des enfants qui sont vulnérables, donc c’est mieux, il y a beaucoup de microbes dans une garderie. Il y a beaucoup de monde dans les garderies et ça augmente les chances de propagation. La science est derrière ça, comme pour tous les vaccins pour les jeunes enfants.»

Mais encore faut-il que les parents acceptent de faire immuniser leurs petits, ce qui n’est pas gagné sachant que plusieurs Néo-Brunswickois boudent le vaccin depuis plusieurs mois.

Jean Robinson, présidente de l’association Soins et éducation de la petite enfance Nouveau-Brunswick, croit pour sa part que ce sera à chaque parent de décider du bien fondé de faire immuniser leurs enfants contre la COVID-19.

«En tant que propriétaire de garderie, je ne peux pas dire que je suis soulagée parce que, ultimement, c’est la décision des parents de faire vacciner ou non leurs enfants. Si les parents décident de ne pas faire vacciner leurs enfants, ça me va, je considère qu’il n’y a pas assez d’informations scientifiques à ce sujet et le gouvernement fait un mauvais travail de nous les partager», avance Mme Robinson, qui est aussi propriétaire de la Garderie Lincoln, près de Fredericton.

Bien que son association ne souhaite pas se prononcer sur cet enjeu, Mme Robinson se demande quels impacts la campagne de vaccination chez les moins de 5 ans pourrait avoir pour les propriétaires de garderie.

«Les parents qui ont choisi de ne pas immuniser leurs enfants contre la polio ou pour la variole doivent signer un formulaire disant qu’ils comprennent que s’il y a une éclosion à la garderie, l’enfant devrait probablement rester à la maison parce qu’il n’a pas d’anticorps. On pourrait penser que c’est la manière dont le ministère va s’en occuper (avec la COVID-19), mais je ne sais pas. Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance ne nous a pas fourni ou envoyé de critères, de conseils à suivre», relate Jean Robinson.

Le ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance a indiqué dans un courriel qu’il continuera de collaborer avec la Santé publique afin de «transmettre aux familles des renseignements exacts et à jour concernant les vaccins et les cliniques locales de vaccination, et pour encourager les élèves et le personnel à se faire vacciner.»

Il n’a pas fourni de détails sur d’éventuelles directives qui pourraient être acheminées aux garderies de la province.