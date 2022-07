Colombie Britannique: un feu de forêt de 1500 hectares à deux kilomètres de Lytton

Le feu de forêt, qui a atteint environ 1500 hectares et a brûlé au moins une demi-douzaine de maisons, survient un peu plus d'un an après qu'un autre incendie de forêt a brûlé la majeure partie de Lytton et déplacé de nombreux habitants qui ne sont pas encore rentrés chez eux. - La Presse canadienne: BC Wildfire Service