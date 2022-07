Jardins communautaires du Grand Moncton: communiquer malgré la barrière de la langue

De nombreux jardins communautaires sont sortis de terre dans le Grand Moncton à la suite de la pandémie. Ils permettent aujourd’hui aux nouveaux arrivants de s’intégrer à la communauté, malgré la barrière de la langue.

Comme à la maison. À peine arrivés au jardin, Iryna et Vladislav Yakush retrouvent leurs habitudes et prennent soin naturellement des plantations de leur parcelle. Le couple est arrivé en mars à Riverview après avoir fui la guerre en Ukraine et cherche à se trouver des repères. Lorsqu’ils se sont tournés vers la banque alimentaire, on leur a proposé un terrain gratuit au jardin communautaire. Tomates, courgettes ou encore choux-fleurs, forts de leur expérience dans leur pays d’origine, ils sont fiers d’avoir déjà pu récolter quelques légumes. Le jardinage agit alors comme une sorte de langage universel et leur permet de communiquer avec les autres, et notamment avec leurs voisins.

«On cherchait à aider à la banque alimentaire et ils nous ont parlé de ce projet, alors on a pris une parcelle», raconte Ross Hather, qui peut désormais échanger légumes et conseils avec ses voisins ukrainiens, malgré la barrière de la langue.

«On voit la différence de génération avec des jeunes qui n’ont jamais appris à jardiner», observe Alicia Clarks, responsable du jardin pour la ville de Riverview. Elle se réjouit du retour à la terre des personnes «qui en avaient marre de rester à la maison pendant la pandémie».

Le jardinage comme langage universel

Sortir les jeunes au grand air, c’est aussi la mission que se donne le jardin du Carrefour Communautaire de la rue Joyce à Moncton. Lancé il y a un an par le Garden Cities Project, il accueille les jeunes nouveaux arrivants accompagnés par l’association MAGMA et CAFI.

«En s’installant ici, les jeunes restent souvent à la maison alors on essaie de leur proposer plusieurs activités pour les inciter à sortir», explique Ian Lawrence, coordinateur responsable de l’inclusion à MAGMA. C’est le cas d’Omar, originaire de Syrie et habitant le quartier. Il est venu prêter main forte au groupe de jardiniers après avoir entendu de l’activité.

«L’objectif est vraiment que les habitants s’emparent du projet», indique Natalie Goguen, coordinatrice du jardin, en ajoutant que tous ceux qui ont participé sont appelés à chaque récolte pour profiter des produits.

Autour des vignes encore en croissance, Martial est plutôt venu chercher des rencontres. Arrivé du Cameroun, il y a 8 mois, il profite de l’occasion pour discuter avec d’autres jeunes de son âge. Pour les techniques de jardinage, il se fait guider par un camarade venu d’Ouganda. Accompagné de sa sœur, il ne parle ni anglais ni français, mais connaît mieux que personne la végétation et les techniques agricoles.