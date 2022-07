Taxe sur l’industrie lourde: «C’est un début», estime un conseiller

Dès 2023, les municipalités du N.-B. auront une marge de manœuvre pour augmenter ou diminuer l’impôt foncier des propriétés industrielles lourdes. Mais ces mesures ne suffiront pas à taxer l’industrie à sa juste valeur, selon Gerry Lowe, conseiller municipal à Saint-Jean.

En juin, le gouvernement provincial a modifié la loi pour permettre aux municipalités d’augmenter la portion de l’impôt foncier qui est réclamé aux grandes entreprises industrielles situées sur leur territoire.

La Ville de Saint-Jean, qui a une forte présence industrielle, demande des changements de la sorte depuis des années.

Gerry Lowe, conseiller municipal dans la ville portuaire, est pourtant resté sur sa faim.

«Au début, on pensait qu’on pourrait taxer l’industrie lourde de façon complètement séparée.»

Il déplore que malgré ces changements, la taxe municipale sur l’industrie est toujours liée à celle que les municipalités imposent aux résidences.

Présentement, les municipalités imposent toutes les propriétés résidentielles occupées par leur propriétaire à un taux fixe, et toutes les propriétés non résidentielles au même taux multiplié par 1,5.

Cela signifie qu’une municipalité ne peut augmenter les taxes sur une entreprise ou toute autre sorte de propriété non résidentielle sans modifier le taux d’imposition pour les résidences.

Les nouvelles règles placent les propriétés industrielles lourdes dans une classe à part, afin de permettre aux Villes de les traiter différemment.

Les changements à la loi permettront aux municipalités d’augmenter la taxe sur l’industrie lourde de 13,5%, ou de la diminuer de 6,7%. Mais elles ne peuvent pas dépasser ce seuil.

Gerry Lowe croit que les modifications à la loi ne suffiront pas pour permettre à la ville de recouvrer les coûts associés à l’industrie lourde.

«Si on vit à Saint-Jean, on est certainement dans une ville industrielle d’un bout à l’autre. Plusieurs personnes quittent Saint-Jean à cause de l’industrie lourde pour aller à l’extérieur de la municipalité. Quand ils partent, nous avons moins de monde, et nous devons payer davantage. L’industrie n’est pas suffisamment taxée pour les inconvénients qu’elle apporte aux résidents», dit-il.

D’ailleurs, l’évaluation foncière de plusieurs propriétés industrielles à Saint-Jean a récemment été révisée à la baisse par rapport à leur évaluation de 2022.

Gerry Lowe a espoir que les municipalités auront encore plus d’autonomie fiscale à l’avenir.

«C’est un début, parce qu’on y lit les mots “industrie lourde” séparément. C’est ça la clé», dit-il au sujet de la nouvelle loi.

«J’espère que quelque chose se produira dans les prochaines années. Nous voulons pouvoir imposer les taxes nous-mêmes et garder notre argent ici», ajoute-t-il.

Environ une centaine de propriétés industrielles dans la province sont visées par ces changements, y compris des usines de transformation du bois en pâte, certaines scieries et des entreprises destinées à l’exploitation minière ou au raffinage du pétrole ou du gaz.

On ignore pour le moment quelles autres municipalités feront usage de leurs nouveaux pouvoirs pour ajuster les taxes prélevées à de grandes entreprises et pour augmenter leurs revenus.

Comme les changements entrent en vigueur en 2023, cette décision reviendra aux nouveaux conseils municipaux élus après la réforme de la gouvernance locale.

Atholville

Saint-Jean n’est pas la première ville à perdre des revenus à cause d’une baisse de l’évaluation foncière de grandes entreprises.

En 2013, l’assiette fiscale d’Atholville avait fondu comme neige au soleil en raison d’une réduction de l’évaluation foncière de l’usine de pâte AV Cell.

«Je n’étais pas au conseil à ce moment-là, mais ça avait eu un énorme impact», dit le maire d’Atholville, Jean-Guy Levesque.

En principe, sous la nouvelle loi, des municipalités dans des situations semblables pourraient augmenter l’impôt sur ces propriétés pour récupérer une partie de l’argent, alors que les entreprises elles-mêmes réalisent des économies.

Mais le maire d’Atholville est d’avis qu’il s’agit d’un dossier délicat, puisque des entreprises de la sorte représentent parfois des centaines d’emplois pour la région.

«Ma position a toujours été la même: que ce soit pour les citoyens ou les entrepreneurs, il faut être extrêmement prudent, il faut avoir une discussion avec eux et voir ce qui en est. Le nouveau conseil devra se positionner.»