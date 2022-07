Petit-Rocher s’apprête à vibrer au rythme du blues

Les préparatifs entourant le lancement du Festival Blues d’la Baie vont bon train à Petit-Rocher.

Le comité organisateur de l’événement a indiqué dimanche que l’aménagement du site était déjà pratiquement chose faite en prévision de l’ouverture du festival qui aura lieu jeudi soir, au quai de Petit-Rocher.

À défaut des accords de guitare, ce sont plutôt les saveurs louisianaises qui seront à l’honneur pour l’occasion alors que le chef Alain Bossé, également connu sous le nom de Kilted Chef, lancera les festivités avec une expérience culinaire cajun qui affiche complet depuis le mois de décembre dernier.

La soirée gastronomique nommée le Souper en Bleu comprend également un spectacle offert par l’artiste néo-brunswickois Mike Biggar et ses musiciens.

La musique blues reprendra tous ses droits vendredi et samedi, alors que seront présentés plusieurs spectacles sous le grand chapiteau érigé à l’arrière de l’école Tournesol ainsi qu’à différents endroits à travers le village acadien.

La programmation musicale principale prévoit deux soirées de concerts sous le grand chapiteau. Le premier spectacle aura lieu vendredi soir et mettra en vedette l’artiste québécois Martin Deschamps.

Louis-David Leclerc, alias Big Time Lew, considéré par plusieurs comme le roi du piano boogie-woogie Rock ‘n Roll au Québec, Dawn Tyler Watson, qui est récipiendaire d’un prix JUNO de l’album de blues de l’année au Canada et Le Ben Racine Band vont précéder Martin Deschamps sur scène.

Ginger Kings, Fuel Junkie et Guitar Explosion avec Jack deKeyzer, Justin Saladino & Spencer Mackenzie seront les têtes d’affiche du spectacle principal présenté samedi soir.

Une dizaine de spectacles gratuits sont également au programme et seront présentés vendredi et samedi en journée et en début de soirée.

Il s’agit d’un retour pour cette programmation de rue du Festival Blues d’la Baie qui avait été annulée l’an dernier en raison des restrictions liées à la COVID-19.

Malgré la pandémie, le festival s’était tout de même déroulé, ce qui en faisait un des seuls événements culturels notables à tenir l’affiche en 2021 dans la région Chaleur, et même à travers le Nouveau-Brunswick.

Les billets pour les spectacles sont en vente en ligne au www.bluesdlabaie.com et dans certains commerces de la région Chaleur.