Accident de travail mortel à Belledune: une entreprise mise à l’amende

L’entreprise Sunny Corner a été condamnée lundi à payer une amende de 70 000$ pour son rôle dans le décès de l’un de ses travailleurs survenus en janvier 2020.

L’entreprise de Miramichi, qui se spécialise dans les projets de construction industrielle dans le secteur de l’énergie, était poursuivie en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.

Le constructeur avait plus tôt reconnu sa culpabilité à une accusation d’avoir contrevenu ou omis de se conformer à une disposition de cette présente loi.

L’accident mortel est survenu le 27 janvier 2020, à la centrale thermique d’Énergie NB à Belledune.

Échafaudeur pour la compagnie Sunny Corner à ce moment, Louis Gagnon effectuait des travaux à centrale lorsqu’un câble qu’il tirait l’a frappé à la poitrine.

Le père de famille originaire de la région de Petit-Rocher qui était âgé de 56 ans n’a pas survécu au choc.

Dans une recommandation conjointe, les représentants de la Couronne et de la défense ont suggéré à la juge Brigitte Sivret l’imposition d’une amende de 70 000$ à l’entreprise.

Une suramende compensatoire de l’ordre de 20% a également été imposée par le tribunal.

Les individus et entreprises reconnus coupables d’un tel délit sont passibles d’une amende maximale de 250 000$ et d’un emprisonnement de six mois au plus.

En rendant sa décision, la juge Sivret a retenu comme facteur atténuant le fait que l’entreprise avait reconnu sa culpabilité.

Elle a également ajouté qu’il y avait eu mort d’homme, ce qui en faisait un facteur aggravant à ses yeux.

La magistrate a indiqué que la recommandation conjointe des avocats dans ce dossier était raisonnable dans les circonstances.

Au cours des procédures, les avocats de Sunny Corner ont mis en lumière le fait que l’entreprise avait un dossier vierge auprès de Travail sécuritaire NB au moment de l’accident mortel et qu’elle avait grandement collaboré à l’enquête menée par la société de la Couronne.

La défense a également souligné que l’entreprise avait déjà par le passé enregistré un total d’un million d’heures travaillées sans incident quelconque.

Le décès de Louis Gagnon continuera à meubler certaines activités de la Cour provinciale à Bathurst au cours des prochains mois. Énergie NB devra en effet à son tour répondre au décès du travailleur lors de procédures judiciaires qui débuteront en février 2023.