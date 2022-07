Le cauchemar d’une femme dont la mère est disparue depuis deux ans

Deux ans après la disparition de sa mère Lori Swann, Katelyn Côté n’a toujours pas de réponses à ses questions. Celle qui doute que sa mère soit encore en vie estime en avoir assez des multiples histoires qui circulent en lien avec cette affaire.

Mme Côté a signalé la disparition de sa mère aux policiers lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas eu de ses nouvelles au cours d’une période de quelques semaines. Elle était âgée de 18 ans à l’époque.

Celle qui avait l’habitude de parler régulièrement à sa mère s’est tout d’abord demandé pourquoi elle ne l’avait pas contacté pour son anniversaire. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles elle doute que sa mère soit encore en vie.

«Je connais ma mère et jamais elle ne serait partie sans me parler. Chaque fois qu’il y avait un problème dans sa vie, c’est moi qu’elle appelait au moment où ça arrivait.»

«Elle n’aurait pas ignoré ma fête et elle n’aurait jamais manqué ma graduation ou quelque chose comme ça. Je sais que quelque chose de grave lui est arrivé.»

Même si elle croit que sa mère est probablement décédée, Katelyn Côté ne peut évidemment pas faire son deuil, même si elle tente de vivre une vie normale malgré tout.

«J’essaie d’être forte, mais ça fait mal pareil.»

«Je vais être capable de vivre avec le fait que je ne vais jamais la revoir, mais elle mérite d’être retrouvée et je mérite de savoir ce qui est arrivé.»

Mme Côté dit avoir reçu des messages et vu des commentaires de toutes sortes, que ce soit des théories pour expliquer la disparition de sa mère ou pour blâmer la famille de ne pas en avoir assez fait pour aider les autorités à retrouver la femme.

Le fait de devoir sans cesse parler de cette situation à des étrangers ou de recevoir des messages désobligeant représentait un fardeau qui a incité la jeune femme à déménager de Grand-Sault et à se retirer complètement des réseaux sociaux. Elle est actuellement étudiante à l’Université du Nouveau-Brunswick.

«Je ne pouvais même pas aller au magasin sans que quelqu’un m’arrête pour me poser des questions, même si je ne connaissais pas la personne. J’étais fatiguée d’entendre toutes les histoires.»

«Je ne peux même pas retourner à Grand-Sault parce que tout est différent maintenant.»

Elle a évité de trop parler de sa situation, mais les divers commentaires publiés, notamment sur les réseaux sociaux, l’ont incitée à prendre la parole pour une première fois.

«On en parle comme si c’était une histoire, mais c’est ma vie. On ne parle pas d’un personnage de fiction, mais bien de ma mère. Je reçois des messages de gens qui ne savent même pas tout de l’histoire et ça m’affecte.»

«J’ai vu des commentaires de gens qui disaient qu’on n’a rien fait pour aider et que moi et mon père on n’a pas pris soin de ma mère. Juste parce qu’on a choisi de ne rien dire sur les réseaux sociaux. J’étais juste tannée.»

Elle ajoute qu’elle et son père ont toujours été présents pour venir en aide à Lori Swann.

«Elle avait ses problèmes et notre relation n’était pas parfaite, mais ça reste ma mère. Je prenais soin d’elle. On faisait tout ce que l’on pouvait pour l’aider.»

«C’est sûr que j’aurais aimé en faire plus, mais je ne sais pas ce que j’aurais pu faire de plus.»

Katelyn Côté s’est évidemment adressée aux policiers de Grand-Sault pour signaler que sa mère manquait à l’appel. Celle-ci ne se gêne pas pour critiquer leur travail, jugeant qu’ils auraient pu en faire plus pour la retrouver et éviter de faire circuler des informations qui n’étaient pas pertinentes.

«Des fois j’ai l’impression qu’ils attendent que ma mère tombe du ciel pour la retrouver. Je me fais dire toutes les fois qu’ils n’ont pas d’information. Tout est mélangé et ça devient frustrant.»

«Je comprends qu’ils n’ont pas toutes les informations ou des preuves, mais plus que le temps passe, plus ce sera difficile de la retrouver.»

Katelyn Côté estime que les policiers n’auraient pas dû indiquer, lors de leur avis de recherche original, que la victime avait été vue près du Atlantic Superstore de Grand-Sault avant sa disparition.

Cette partie de l’avis de recherche a d’ailleurs été retirée dans des publications subséquentes de la police de Grand-Sault.

«Ça ne va pas aider le public à donner des informations pour retrouver ma mère s’il y a des informations diffusées qui ne sont pas bonnes.»

Les commentaires de la Force policière de Grand-Sault n’ont pu être recueillis avant la publication de cet article. Cependant, la chef Suzanne Themens a mentionné récemment, en entrevue avec l’Acadie Nouvelle, que la police n’avait pas de nouvelles pistes dans cette affaire.