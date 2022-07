Les personnes non voyantes souhaitent un meilleur accès aux transports en commun

Une campagne de sensibilisation se mettra en branle prochainement afin de demander aux municipalités qui possèdent un système de transport en commun de mieux l’adapter aux réalités des personnes non voyantes.

Debbie Jeffery, responsable de programme, loisirs et bénévolat au sein de la Fondation INCA (Institut national canadien pour les aveugles) au Nouveau-Brunswick, confirme que la campagne, qui se déploiera sur la scène nationale, devrait être lancée sous peu.

Selon Mme Jeffery, il s’agira d’une campagne d’envoi de lettres aux gouvernements municipaux qui possèdent des services de transport en commun.

Au Nouveau-Brunswick, cela comprend essentiellement les villes de Moncton, Fredericton et Saint-Jean.

L’objectif principal de cette campagne est d’inciter les municipalités à implanter des systèmes d’annonces sonores dans les autobus de ville afin d’aider les personnes aveugles à mieux s’orienter lorsqu’elles utilisent ce service.

«Pour les personnes non voyantes qui voyagent et qui sont dans un endroit moins familier, ce type d’annonces sonores leur permettra de mieux s’orienter pour l’entièreté de leur parcours en autobus», ajoute Mme Jeffery.

L’organisme demande aussi que les arrêts d’autobus soient équipés de panneaux de signalisation dotés d’un plus grand contraste ou ayant des lettres plus grosses, pour les personnes qui ont des problèmes de vision, ainsi que des écrans tactiles ou en braille afin de mieux livrer certaines informations à ces gens.

«Ce sont les choses que l’on demande pour le moment. Il y a bien plus de défis que cela au Nouveau-Brunswick, notamment en raison du manque de transport collectif en général dans la province, spécialement dans les régions rurales. On souhaite analyser ça éventuellement, mais pour l’instant, on se concentre sur ces aspects», indique Debbie Jeffery.

Mme Jeffery explique que la question du transport en commun a été identifiée comme un dossier prioritaire lors de diverses discussions.

«Ça ne signifie pas qu’il n’y a pas d’autres enjeux, mais il faut commencer quelque part. Quand on souhaite interagir avec sa communauté, la première barrière est l’accès à un transport (…) On pourra ajouter des éléments lors d’autres campagnes.»

«Nos besoins comptent aussi»

Philippe Bouchard souhaite que les transports en commun actuels et futurs soient dotés d’outils pour aider les non-voyants à s’orienter – Gracieuseté

Les défis qu’une personne non voyante affronte au quotidien, Philippe Bouchard les connaît. Aveugle, le jeune homme originaire du Haut-Madawaska a voulu participer à la campagne de l’INCA, même si sa région n’est pas encore dotée d’un système de transport en commun.

Il est toutefois au courant qu’une étude analysant le dossier du transport en commun est en cours au Madawaska et devrait apporter certaines pistes de solution cet automne.

C’est dans cette optique qu’il souhaite que l’accessibilité aux non-voyants soit prise en compte par les gens qui mènent cette étude.

«Il faudrait tout d’abord avoir des moyens de transport, pour tout le monde. On n’a pas encore ça ici, mais on en a besoin au nord-ouest du Nouveau-Brunswick.»

Même s’il est conscient que les non-voyants peuvent utiliser des trucs comme des appareils intelligents pour les aider à s’orienter, ce n’est pas tout le monde, selon Philippe Bouchard, qui a le luxe d’avoir ces outils.

«On veut essayer d’implanter ce que l’INCA essaie de faire dans d’autres villes. Il faut penser à ces nouvelles choses, comme les annonces automatisées, pour nous donner un avenir plus prometteur.»

M. Bouchard a notamment travaillé avec Lise Beaulieu d’Edmundston, qui est aussi non-voyante. Les deux ont effectué quelques démarches pour sensibiliser les gens à leur situation et parler au nom de ceux qui ont les mêmes défis.

Il a aussi décidé de participer à la campagne de l’INCA afin d’apporter son soutien aux gens des grandes villes qui ont de la difficulté à prendre certains transports en raison de leur handicap.

«On représente peut-être un petit pourcentage de la population, mais nos besoins comptent aussi. On veut défendre nos droits, car on a autant le droit de voyager que les autres. Je parle pour les personnes non voyantes, mais ça concerne beaucoup plus de gens que ça.»

En tant que musicien, Philippe Bouchard doit se rendre en divers endroits pour y présenter des spectacles. Il avoue que ce n’est pas toujours évident de trouver un moyen de se déplacer.

«Il y a mes parents, mais ils travaillent tous les deux. Ce n’est pas de leur faute non plus. Mon amie avec qui je chante travaille aussi parfois alors ça peut devenir difficile de trouver un moyen de me déplacer pour aller à ces événements.»

De son côté, Debbie Jeffrey appuie les efforts de Philippe Bouchard, même si pour le moment, la campagne de sensibilisation ne s’adresse pas spécifiquement aux régions rurales sans moyen de transport collectif.

«Nous offrons notre soutien à toutes les personnes qui souhaitent s’adresser aux gouvernements ou à leurs communautés respectives.»

«Beaucoup de travail à faire»

Même si le transport en commun est le fer de lance de récente campagne de l’INCA, Debbie Jeffery reconnaît qu’il existe plusieurs autres défis pour les personnes non voyantes.

«Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a plusieurs enjeux dont on aimerait traiter. Le transport en commun affecte beaucoup de gens (…) Étonnamment, même si les gens avec un chien-guide ont le droit d’avoir accès aux endroits publics, on voit encore des cas où les gens se voient refuser l’accès à des commerces, taxis, etc. Les personnes avec des problèmes de vision ont tendance à être moins embauchées pour un emploi, alors il faut travailler avec des employeurs pour voir ce que l’on peut faire pour répondre aux besoins de tout le monde.»

«Ce sont des choses que l’on veut développer en cours de route.»

Pour sa part, Philippe Bouchard avoue s’être senti bien seul par moments en raison de son handicap visuel.

«On est souvent pris au dépourvu, car on est souvent invisible pour le monde. Un handicap physique est beaucoup plus visible qu’un handicap intellectuel ou visuel. C’est de valeur, mais c’est la réalité que l’on affronte chaque jour.»

«Le fait de devoir constamment demander à des étrangers : « où suis-je actuellement? », ce n’est pas plaisant puisque l’on veut être le plus indépendant possible.»

Mme Jeffery croit toutefois qu’il y a toujours un peu plus d’ouverture de la société afin d’aider les personnes non voyantes à s’y adapter.

«À la Ville de Moncton, par exemple. On nous demande notre avis lorsque vient le temps de prendre des décisions qui concernent les personnes non voyantes. On a eu des entreprises aussi qui nous ont demandé des conseils.»