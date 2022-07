Programmation audacieuse au Festival de la Bagosse de Saint-Hilaire

Sans doute pour souligner son retour à la normale, le Festival de la Bagosse de Saint-Hilaire a mis en place sa programmation la plus audacieuse à ce jour.

Selon Mario Nadeau, président de la Société historique de Saint-Hilaire, Saint-Hilaire a eu la chance d’organiser son festival en dépit de la pandémie de la COVID-19. Évidemment, les gens ont eu droit à des éditions passablement réduites en termes d’activités.

L’événement, qui aura lieu du 25 au 28 août, revient donc sous sa forme habituelle en 2022, mais ajoutera tout de même différentes activités, dont deux spectacles mettant en vedette les artistes locaux Paul Bourgoin et Daniel Bérubé, ainsi que la formation locale Old School Detention.

Le tout a été organisé en partenariat avec l’organisme Les Talents du Haut, qui œuvre à la promotion des artistes de la région. Ces spectacles seront offerts gratuitement.

En plus du traditionnel tournoi de balle-molle qui est très populaire auprès des gens des environs, on ajoutera également des tournois de volleyball de plage et de pétanque.

«On a été l’un des rares festivals à fonctionner pendant la COVID-19, même si ç’a été modifié en raison de la pandémie. Cette année, on voulait faire un pas de plus. On a donc eu des spectacles que l’on avait pas avant et des activités sportives supplémentaires.»

Les organisateurs ne mettent toutefois pas une croix sur la tradition. Une fois de plus, les visiteurs pourront faire le tour du Musée Maxime Albert, un personnage influent au Madawaska et ailleurs au cours de la période de la Prohibition, et goûter à la fameuse Bagosse, cet alcool artisanal bien connu dans la région.

Une fois de plus, une famille fondatrice de la communauté de Saint-Hilaire sera reconnue. Cette tradition a été entreprise lors des festivités entourant les célébrations du 150e anniversaire du Canada en 2017.

Cette année, ce sera la famille Cyr qui sera honorée.

«C’est la troisième plus vieille famille de Saint-Hilaire. Elle a encore de la descendance ici.»

Pour ce qui est des autres activités à l’horaire, on retrouve une prestation des élèves de l’école de chant de Jessie Guerrette, une exposition de voitures anciennes, une journée inclusive avec la participation de l’Association d’intégration communautaire Edmundston Madawaska, un souper poulet BBQ, un Jardin bavarois et diverses activités pour les enfants.

Dans cette optique, le président de la Société historique de Saint-Hilaire souhaite que le Festival de la Bagosse accueille beaucoup de nouveaux visiteurs. Il a aussi indiqué qu’au cours des dernières années, l’événement a pris de l’ampleur et accueille des visiteurs de diverses régions du Nouveau-Brunswick, ainsi que d’autres provinces.

«Le festival est encore dans quelques semaines, mais on a déjà de l’intérêt pour notre tournoi de balle-molle notamment. Les inscriptions sont déjà commencées. En plus, il y a eu des améliorations qui ont été apportées sur le terrain de balle-molle.»

«On se prépare et on espère que ça va bien fonctionner. Il y a beaucoup de festivals qui sont en marche cette année et on est bien content de ça, alors on souhaite avoir beaucoup de visiteurs étant donné que beaucoup d’activités sont gratuites.»

Notons que la programmation sera disponible un peu partout dans la région ainsi que sur le site officiel du Festival de la Bagosse (festivaldelabagosse.com).