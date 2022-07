Sécurité: Moncton embauchera davantage d’agents communautaires

Le conseil municipal de Moncton a décidé de dépenser plus de 1 million $ dans son plan d’action pour la sécurité. Il embauchera notamment neuf agents communautaires. Il devra en échange augmenter les taxes ou diminuer son offre de services.

Le conseiller municipal Charles Léger a proposé de doubler l’équipe d’agents communautaires de la Ville de Moncton. Les fonctionnaires municipaux conseillaient plutôt d’en embaucher cinq en plus des neuf en service.

Ces professionnels font respecter les arrêtés municipaux, proposent de l’aide aux démunis et patrouillent sans armes, équipés de véhicules, de radios et de gilets pare-balles. Ils ne peuvent pas faire appliquer le Code criminel.

«Nous ne voulons pas criminaliser les itinérants. Mais les gens sont effrayés. Des choses sont volées, a expliqué M. Léger. On nous a demandé de vite nous attaquer au problème. Les agents communautaires ont un aspect humain. Je les ai vus interagir avec les gens dans la rue et ils ont de la compassion. Ils sont aussi équipés pour leur conseiller des ressources.»

Le directeur du service des finances de Moncton, Jacques Doucet, a fait remarquer que pour trouver 325 000$ de plus que la proposition de l’administration, la Ville devrait soit diminuer son offre de services soit augmenter les impôts locaux.

«C’est la vie, a répliqué M. Léger. C’est ce que les citoyens veulent.»

Pouvoir municipal

Le conseiller municipal Dave Steeves a mis en évidence qu’un doublement des agents communautaires permettrait de se débarrasser plus facilement des chariots d’épicerie abandonnés et de démanteler plus rapidement les campements d’itinérants.

«Si on rend la vie difficile dans nos rues, peut-être que les itinérants voudront aller ailleurs. Commençons par les frustrer, a-t-il asséné. Je suis pour l’amour, l’acceptation et le pardon, mais la Ville offre aux gens des endroits où aller et, à un moment donné, nous devons dire quand une chose est volée et quand on n’a pas le droit de vivre quelque part.»

La mairesse Dawn Arnold a aussi souligné que les agents communautaires sont l’un des seuls outils à disposition de la Ville pour diminuer le sentiment d’insécurité des citoyens. L’entité de gouvernance locale est incapable de donner des ordres opérationnels à la GRC.

«C’est une bonne pratique d’avoir un continuum de pratiques policières. Ça nous donne également de la flexibilité», a ajouté Mme Arnold au sujet des agents communautaires que la Ville emploie à travers une agence.

Autres actions

Le conseil municipal a aussi voté pour dépenser 70 000$ afin de s’assurer que les campements de fortunes soient démontés dans un délai de 24h à 72h. La conseillère Paulette Thériault, notamment, s’est opposée à cette décision.

«On veut faire disparaître ces gens-là, a-t-elle déploré au sujet des sans-abri. On ne veut pas les avoir, on ne veut pas les voir, on ne veut rien savoir d’eux. Je suis d’accord pour qu’on trouve des solutions [à l’insécurité], mais j’aimerais qu’on respecte un peu les gens de la rue.»

Les élus municipaux ont aussi voté pour dépenser 10 000$ afin d’améliorer la communication sur le signalement des seringues abandonnées ainsi que 40 000$ pour analyser l’utilisation potentielle de caméras dans les quartiers jugés problématiques. Ils veulent aussi que la Ville demande davantage de soutien aux gouvernements provincial et fédéral, concernant la sécurité.

La Ville de Moncton a présenté en juin un plan de 22 actions à l’issue de quatre assemblées tenues en mai 2022, dans le secteur ouest de la municipalité, au sujet de la sécurité. Uuit de ces mesures concernent directement l’entité de gouvernance locale. Les conseillers municipaux ont discuté de ces dispositions lundi.