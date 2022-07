232 contraventions et neuf véhicules remorqués lors d’une opération de sécurité routière

Un total de 232 contraventions ont été remises et neuf véhicules ont été remorqués à la suite d’une opération de sécurité routière à Dieppe, à Moncton et à Riverview, les 14 et 15 juillet.

Le Groupe tactique de la sécurité routière (GTSR) de la GRC a mené cette opération d’application de la loi, avec l’aide du Service régional de Codiac de la GRC, afin de cibler le non-port de la ceinture de sécurité, les excès de vitesse et la distraction au volant.

Au total, neuf véhicules ont été remorqués et 232 contraventions ont été remises en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur. Parmi celles-ci, il y a eu 73 contraventions pour excès de vitesse, 71 contraventions pour non-port de la ceinture de sécurité et 15 contraventions pour utilisation d’un appareil électronique à commande manuelle en conduisant.

De plus, 73 contraventions pour diverses autres infractions ont aussi été émises, dont la conduite d’un véhicule sans certificat d’inspection valide (16 cas) et la conduite d’un véhicule sans permis de conduire valide (5 cas). Les policiers ont également remis des avertissements et accusé 15 personnes de conduite pendant une suspension.

«Pensez à votre sécurité et à celle des autres usagers de la route, demande le sergent Mario Maillet du GTSR. Gardez toujours les yeux sur la route, respectez les limites de vitesse, portez votre ceinture et ne prenez jamais le volant avec les capacités affaiblies.»