Bruce Fitch cherche à trouver une réponse «immédiate» aux préoccupations du public

Le nouveau ministre de la Santé, Bruce Fitch, affirme qu’il ne dispose pas de «semaines ou de mois» pour se familiariser avec ses dossiers, et qu’il cherche à trouver une réponse «immédiate» aux préoccupations du public face à la crise du système de santé.

Le nouveau ministre de la Santé, Bruce Fitch, hérite de la tâche de «stabiliser le système de santé» qui est en état de crise. Il affirme qu’il veut pouvoir agir rapidement, même s’il se fait avare de détails sur la façon dont il compte y parvenir.

Il affirme qu’il rencontrera bientôt les PDG des réseaux de santé ainsi que les fiduciaires qui ont remplacé leurs conseils d’administration pour déterminer la marche à suivre.

«Des choses doivent se passer maintenant», dit-il au sujet de son nouveau mandat.

Bruce Fitch dit qu’il était surpris lorsqu’on l’a informé de son nouveau poste.

«Oui, mais je suis en politique depuis longtemps, alors l’une des choses que j’ai apprises, c’est de ne pas être surpris par des surprises.»

Il a hérité de ce poste vendredi, lorsque le premier ministre Blaine Higgs a annoncé des changements draconiens à la gestion des soins de santé. L’ancienne ministre de la Santé, Dorothy Shephard, a pris la place de son collègue au ministère du Développement social.

M. Higgs a également renvoyé le PDG du Réseau de santé Horizon, Dr John Dornan, et révoqué les conseils d’administration des réseaux de santé.

Le premier ministre a alors affirmé qu’il voulait pouvoir constater des améliorations chaque semaine. Il n’a pas précisé de calendrier pour le retour des conseils d’administration des réseaux de santé, en affirmant plutôt que cela dépendrait de l’état du système de santé.

Le nouveau ministre n’a pas été en mesure de clarifier quelles cibles le gouvernement compte atteindre avant de redonner le contrôle aux conseils d’administration.

«Le premier ministre et moi-même sommes sur la même page à propos des résultats que nous devons obtenir dans notre système de santé.

L’un de mes plans, au cours des prochains jours, est de rencontrer les fiduciaires, les PDG, et de solidifier les choses auxquelles nous devons nous attaquer aujourd’hui pour s’assurer que la crise dans le système de santé soit stabilisée.»

Il affirme aussi que la rétention et le recrutement de personnel est l’une de ses priorités.

Le politicien veut également poursuivre la mise en place du plan de réforme des soins de santé de Dorothy Shephard.

Bruce Fitch affirme qu’il s’est à nouveau familiarisé avec ce document d’une quinzaine de pages depuis son entrée en poste.

Lors d’une conférence zoom mardi après-midi, une journaliste a demandé au ministre Fitch si son ministère comptait toujours fournir une mise à jour sur le réseau de soins primaires, un élément essentiel de la réforme annoncée par Dorothy Shephard.

Le 22 juin, l’ancienne ministre avait promis des nouvelles à ce sujet «au cours des prochaines semaines».

«C’est absolument l’un des piliers les plus importants de notre plan et nous en sommes aux dernières étapes de nos préparatifs», avait-elle affirmé.

Le nouveau ministre affirme pour l’instant qu’il veut s’informer de l’état de la mise en place des différents éléments du plan.

«L’une des premières choses que je veux faire, c’est de voir comment les initiatives avancent et, si elles n’avancent pas, pourquoi? Et s’il y a des mises à jour ainsi que des échéanciers à respecter, on doit les faire.»