C.A. de Vitalité: «Il n’y avait pas d’impasse», soutient un membre

«Ça me bouleverse de voir tout ce qui se passe. On ne s’attendait vraiment pas à cela et c’est très décevant de voir que ça se termine ainsi.»

Membre du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité depuis un peu plus d’un an, Clem Tremblay a appris vendredi, par l’entremise d’une consœur qui a vu l’info passer dans les médias, que le conseil venait d’être mis en tutelle.

Du coup, son poste de conseiller venait également de disparaître.

Cinq jours plus tard, personne de chez Vitalité ou du ministère de la Santé ne l’a contacté pour lui confirmer la nouvelle.

«Disons que c’est assez ordinaire. On se serait attendu à un peu plus de considérations pour des élus. C’est comme si on n’avait jamais existé», confie celui qui a tenu les rênes de la ville de Dalhousie pendant de nombreuses années.

Selon lui, la décision du premier ministre de mettre en tutelle le conseil d’administration de Vitalité met les conseillers dans une position inconfortable, car elle sous-entend qu’ils n’ont pas fait leur travail, ou même pire, qu’ils ont contribué à mettre des bâtons dans les roues de l’engrenage du système de santé.

«Pourtant, il y a un mois à peine, le Réseau de santé Vitalité était fier d’annoncer qu’il avait reçu son agrément national, et même avec un excellent score en termes d’efficacité. C’est un signe, il me semble, qu’on fait bien certaines choses non?», indique l’ex-conseiller.

M. Tremblay conserve un bon souvenir du temps où il a été impliqué au sein du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité. Certes, il concède que tous n’étaient pas toujours d’accord sur tout, comme c’est le cas dans tout conseil, qu’il soit municipal ou autre. Cela dit, il ne considère pas qu’il y avait une impasse bureaucratique comme le laisse entendre le premier ministre.

«Je n’ai jamais eu cette impression-là. Au contraire, je trouve qu’on avait une belle chimie autour de la table du conseil. On voulait tous la même chose, que les meilleurs services de santé soient fournis à nos populations. Les dossiers avançaient, il n’y avait pas de blocage», soutient-il.

Bien qu’attristé par la tournure des événements, M. Tremblay estime que ceux-ci n’ont pas réussi à le décourager. Il se dit prêt à repartir en élection dès que le gouvernement décidera de remettre les conseils en place.

«Je dirais même qu’au contraire, je suis plus motivé que jamais. Je m’étais engagé auprès de ma population pour quatre années, et je suis déterminé à respecter ce contrat», indique-t-il.