Camp militaire de Tracadie: une carte de plus dans le jeu des opposants aux bleuetières

Avec l’annonce récente de dizaines de milliers d’hectares de terre maintenant protégés, le projet d’aménagement de bleuetières sur l’ancien camp militaire de Tracadie va-t-il tomber à l’eau?

Il y a près d’un an, le gouvernement provincial a annoncé vouloir permettre la culture commerciale de bleuets sur l’ancien camp militaire à Tracadie. Cette décision a été mal accueillie par les citoyens de la municipalité et de la Péninsule acadienne, entraînant plusieurs manifestations, pétitions et protestations.

Le projet demeure d’actualité, mais la ministre provinciale de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches, Margaret Johnson, est en discussion avec les habitants.

Une récente nouvelle pourrait cependant aider la cause des opposants.

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé, vendredi, la création de 84 aires protégées d’une superficie de 106 000 hectares sur le territoire de la province. Cette nouvelle a été bien reçue par les groupes environnementaux de la province comme la Société pour la nature et les parcs du Canada (section Nouveau-Brunswick).

Cette annonce a aussi eu un effet sur la situation du camp militaire. En effet, parmi les aires protégées se retrouvent les Grande et Petite rivières Tracadie. La Grande rivière traverse le camp militaire, ce qui laisse croire à certains que les alentours de cette portion sont maintenant protégés et que l’aménagement d’une bleuetière est mise à mal.

Un autre problème

D’après le député provincial de la circonscription de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson, très impliqué dans cette affaire, la protection récente de ces hectares n’aura pas de véritable impact sur la situation des bleuetières.

Comme il l’explique, les aires protégées ne touchent pas la zone de l’ancien camp militaire prévu pour la culture des bleuets. Elles touchent seulement les alentours proches des rivières.

«Ce qui a été annoncé la semaine dernière n’empêche pas le ministère d’aller de l’avant dans le développement des bleuetières dans le camp militaire», soutient-il.

Même si le député est content que les rivières soient protégées, il y a un aspect qui l’inquiète en ce qui concerne la bleuetière.

«Ce que je trouve décevant, c’est que même s’ils ont opté de protéger ces terres, le développement des bleuets va quand même avoir un effet sur les deux grandes rivières», affirme-t-il.

Selon lui, la coupe des arbres pour le développement des terres ainsi que les produits chimiques utilisés pour l’agriculture vont affecter les cours d’eau, et ce, malgré la création des aires protégées.

«Il faut empêcher tout simplement le développement forestier ou celui des bleuetières dans ces zones-là, raconte-t-il. Ça ne veut pas dire que ces aires seront protégées de ce qui se passe un petit peu plus loin.»

Une possible solution

L’opposition entre la population de Tracadie et le ministère de l’Agriculture va donc se poursuivre. Mais même si le développement du territoire du camp militaire n’est pas arrêté, Gilles Sonier de la Fédération de la faune du Nouveau-Brunswick (FFNB) pense que la solution serait de protéger tout le territoire du camp.

«On sait que le gouvernement provincial veut avoir d’autres aires protégées et on a une belle superficie, déclare Gilles Sonier. Il faut aussi voir ce que la population en pense.»

Des travaux de décontamination ont lieu dans la zone du camp militaire et devraient se poursuivre jusqu’en 2027.