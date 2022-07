Cannabis NB ouvre un magasin à Grand-Sault

Une nouvelle succursale de Cannabis NB a vu le jour à Grand-Sault. Le magasin a ouvert ses portes vendredi.

Le nouveau point de vente, qui est situé au 180, rue Madawaska, représente un ajout au réseau de magasins et fait partie du projet d’évolution du modèle de Cannabis NB

«Nous sommes heureux d’ajouter ce magasin à Grand-Sault à notre réseau», a déclaré, dans un communiqué, Lori Stickles, PDG de Cannabis NB.

«Ce nouveau magasin va permettre à nos clients de la région d’accéder à des produits sûrs et réglementés, et d’avoir accès aux membres de notre équipe bien informés pour les guider dans leurs achats.»

Notons que le magasin de Grand-Sault est légèrement plus petit que les magasins existants, mais il offrira tout de même tous les produits les plus populaires de Cannabis NB ainsi que les plus récentes offres de produits comestibles, de fleurs sèches, de topiques, de graines et d’accessoires.