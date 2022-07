COVID-19: le port du masque recommandé dans les espaces publics intérieurs

Face à l’augmentation du nombre de cas et d’hospitalisations en raison de la COVID-19, les autorités sanitaires encouragent fortement les Néo-Brunswickois à porter un masque dans les espaces publics intérieurs.

Depuis plusieurs semaines, les indicateurs de COVID-19 dans la province sont à la hausse. D’après les chiffres publiés dans le cadre de la mise à jour hebdomadaire, la tendance se poursuit.

Mardi, la Santé publique a rapporté avoir recensé 2 324 nouvelles infections entre le 10 juillet et le 16 juillet. Parmi les nouveaux cas, 1004 ont été confirmés grâce à un test moléculaire alors que 1320 ont été signalés avec un test rapide.

Cinq personnes sont décédées en raison du virus, portant le bilan des morts à 438.

La semaine précédente, la province avait enregistré 2465 nouveaux cas de COVID-19.

«Les chiffres nous indiquent que l’on continue d’être dans une période d’activité accrue cette semaine et on s’attend que ça va se refléter dans les admissions aux hôpitaux. On le voit dans le rapport de cette semaine, le nombre de personnes admises a augmenté», a indiqué Dr Yves Léger, médecin-hygiéniste en chef adjoint du Nouveau-Brunswick.

En effet, d’après les chiffres publiés par les réseaux de la santé, le nombre d’hospitalisations a connu une forte augmentation par rapport à la semaine dernière.

Au Réseau de santé Vitalité, le nombre de personnes hospitalisées avec la COVID-19 a presque doublé, passant de 17 à 30. De son côté, le Réseau de santé Horizon rapporte 84 hospitalisations.

En date du 16 juillet, 229 travailleurs de la santé (88 chez Horizon et 141 chez Vitalité) étaient en congé maladie en raison de la COVID.

Le masque demeure facultatif

En début de semaine, CBC a rapporté qu’une note de service encourageant le port du masque en public a été envoyée aux employés d’Horizon jeudi. Le message, signé par l’ex-PDG du réseau la veille de son renvoi par le premier ministre Higgs, indiquait que cette pratique permettrait de montrer au Néo-Brunswickois qu’il est encore important de se protéger contre la COVID-19.

La voix du Dr Dornan s’ajoute ainsi à celle de nombreux spécialistes et médecins qui estiment que le port du masque demeure une mesure de santé publique simple et efficace.

«Avec les infections et les hospitalisations qui repartent à la hausse, nous encourageons fortement les Néo-Brunswickois à se faire vacciner, à continuer d’avoir une bonne hygiène des mains et d’envisager de porter un masque dans les espaces publics intérieurs», a écrit le Dr Mark MacMillan, président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick dans un courriel au journal.

Du côté de la Santé publique, il n’est pas encore question de rendre le port du masque à nouveau obligatoire, même si on recommande fortement son utilisation.

«Tout le monde s’entend pour dire que les mesures de santé publique que nous avons apprises depuis plus de deux ans sont efficaces pour nous aider à contrôler la transmission, même si elles ne sont plus obligatoires, dit le médecin. Cette semaine, je suis allé au centre d’achat et à l’épicerie et j’ai vu très peu de gens porter leurs masques. Ça me fait quelque chose parce que je me dis que s’il y a un moment pour le faire, c’est vraiment maintenant.»

Un portrait incomplet des hospitalisations

Dès la fin mai, la Santé publique a cessé de rapporter le nombre de patients hospitalisés avec la COVID-19 et se contente de faire le bilan de ceux qui ont été admis à l’hôpital en raison du virus.

Depuis, les autorités de la santé publique ne cessent de répéter que, pour le protéger les hôpitaux, le nombre d’hospitalisations en raison de la COVID-19 est un indicateur plus important que le nombre de Néo-Brunswickois infectés.

Pourtant, le décompte des hospitalisations hebdomadaires de la Santé publique n’offre pas une vue d’ensemble sur la prévalence de la COVID-19 dans les réseaux hospitaliers.

Par exemple, la province a indiqué mardi qu’il y avait 22 personnes à l’hôpital à cause de la COVID-19 en date du 16 juillet. Du côté des régies, ce chiffre est cinq fois plus important (114) puisqu’il comprend aussi le nombre de patients infectés par le virus, mais hospitalisés pour une autre raison.

Invité à expliquer pourquoi la Santé publique a changé sa manière de présenter ces chiffres, le médecin-hygiéniste en chef adjoint, Dr Yves Léger, a indiqué que le nombre d’hospitalisations en raison de la COVID-19 offre une mesure de l’impact de la sévérité des infections chez les Néo-Brunswickois.

Les régies doivent pour leur part tenir compte du nombre total de cas de COVID-19 puisque ceux-ci ont une incidence sur le fonctionnement des hôpitaux et nécessitent des précautions additionnelles, ce qui représente un fardeau pour le système de santé, ajoute-t-il.

«Les réseaux font cette tâche, on n’a pas besoin de dédoubler le travail», précise le Dr Léger, qui reconnaît néanmoins que la Santé publique utilise les données des régies afin de surveiller la progression de la pandémie.