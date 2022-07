Des sauveteurs s’inquiètent d’un plus grand risque de noyades cet été

Trois personnes sont mortes noyées au Nouveau-Brunswick depuis le début de l’année. C’est le triste bilan réalisé par la Société de sauvetage, en date de la mi-juillet, qui lance une campagne de prévention.

«On pense qu’il va y avoir un effet systémique, les niveaux de sécurité ont régressé par rapport aux deux dernières années», s’inquiète son directeur Raynald Hawkins. En cause, plusieurs conséquences de la pandémie qui pourraient provoquer un «effet domino» sur le long terme.

Il y a d’abord eu les cours de natation annulés ou limités pendant la pandémie.

«Il y a beaucoup de monde qui veut faire du rattrapage cet été», indique Eric Girard, responsable de la piscine régionale de Shippagan.

«Ce qui est sûr, c’est que le moins on va donner de cours, le plus il y aura de risques de noyade.»

Problème: pour faire face aux retours des baigneurs et au manque d’apprentissage des jeunes enfants, les piscines ne parviennent pas à recruter suffisamment.

Les fermetures de centres aquatiques ont interrompu de nombreux contrats de surveillants de baignade et sauveteurs, dont une grande partie s’est tournée vers d’autres secteurs, explique Grégoire Cormier, responsable des programmes pour la Société de sauvetage du Nouveau-Brunswick.

«Notre but est de former des sauveteurs qui pourront en former d’autres et ainsi devenir auto-suffisant», détaille-t-il, en ajoutant qu’il faut tout de même une centaine d’heures pour que quelqu’un soit prêt à être au bord d’une piscine ou d’une plage.

Ainsi, une piscine comme celle de Shippagan est obligée de refuser la moitié des demandes en cours de natation, car il manque au moins deux sauveteurs et cinq à dix moniteurs.

Plus de noyades au Nouveau-Brunswick qu’au niveau national

Si la pandémie menace le niveau d’apprentissage des nageurs, elle a également changé nos habitudes de voyage. En raison des restrictions sanitaires l’année dernière, de nombreux Canadiens sont restés au pays au lieu de partir à l’étranger pour les vacances. La région des Maritimes a attiré davantage de touristes vers les activités nautiques, qui représentent le principal risque de noyade.

La campagne de sensibilisation vise à rappeler l’importance de certaines attentions lors de ces activités. En premier lieu, l’importance de porter la veste de flottaison, «même pour les professionnels comme les pêcheurs», précise Raynald Hawkins.

La Société de sauvetage rappelle également qu’il est essentiel de garder une attention constante sur les enfants au moment de la baignade.

«Est-ce que vous laisseriez votre enfant traverser la route sans le prendre par la main?, interpelle son directeur. Et bien c’est la même chose avec l’eau».

Autant de facteurs qui placent le Nouveau-Brunswick au-dessus de la moyenne nationale en matière de noyade. On en compte en moyenne 1,8 pour 100 000 habitants, contre 1,3 pour tout le pays.

En rappelant que l’association avait été créée il y a 20 ans pour faire face aux chiffres importants de noyade, Grégoire Cormier salue la baisse drastique du risque depuis, mais avoue s’inquiéter d’une recrudescence cet été.