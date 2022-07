Moncton adopte un plan ambitieux pour devenir carboneutre d’ici 2050

Moncton s’engage à des investissements massifs au cours de la prochaine décennie pour atteindre une empreinte carbone nette nulle avant 2050. Les élus municipaux ont approuvé lundi une série de mesures drastiques visant à la réduction des émissions de la collectivité.

En 2019, la plus grande ville du Nouveau-Brunswick signait la Déclaration citoyenne universelle d’urgence climatique. Trois ans plus tard, la municipalité se met en action. Le conseil municipal a donné lundi son feu vert au plan d’action agressif proposé par la firme Sustainable Solutions Group.

Parmi les 31 actions prévues, citons l’objectif de rendre l’ensemble des véhicules de la Ville et tous les autobus de Codiac Transpo électriques ou carboneutres d’ici 2035, rendre tous les bâtiments municipaux neufs carboneutres d’ici 2030, l’agrandissement des services de transport en commun et la promotion des services de partage des voitures et des vélos électriques.

On souhaite ensuite que d’ici 2040, 100% de la consommation d’électricité de la municipalité soit compensée par la production d’électricité éolienne, ce qui impliquerait la collaboration d’Énergie NB. La transition devra également passer par «une ville plus dense», avec moins d’habitations unifamiliales et plus d’appartements, et «des collectivités pensées pour être moins tributaires des transports dans lesquels la plupart des commodités sont accessibles en moins de 15 minutes à pied ou à vélo», souligne le rapport. Il préconise aussi la création d’une «zone sans voitures», et la mise en place de programmes de stationnement gratuit pour les véhicules non polluants et de surtaxe de stationnement pour les véhicules à moteur à combustion afin d’accélérer l’adoption des véhicules électriques.

L’établissement d’un partenariat avec le centre de tri Eco360 afin de mettre au point une installation de digestion anaérobie qui convertit les déchets organiques en gaz naturel renouvelable et la mise en œuvre d’un plan «zéro déchet d’ici 2050» est également dans les cartons.

Limiter le réchauffement

Emily Phillips, coordinatrice de l’action climatique de la ville, rappelle que selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, que nous devons limiter le réchauffement planétaire à +1,5°C par rapport à la période préindustrielle pour «éviter les risques les plus graves du changement climatique pour nos sociétés». «Il faudrait que les émissions nettes de dioxyde de carbone (CO2) causées par l’homme chutent d’environ 45% en dessous des niveaux de 2010 d’ici 2030 et atteignent le zéro net vers 2050», souligne-t-elle.

Selon les estimations de Sustainable Solutions Group, les investissements municipaux requis au cours des 28 prochaines années représentent près de 5,3 millions $ par an, ce qui inclut notamment l’embauche de six employés qui se consacreront entièrement à la transition verte. Dans son analyse, l’administration municipale fait toutefois miroiter d’importantes retombées en matière de créations d’emplois et d’économies d’énergie pour les familles.

La mairesse Dawn Arnold prévient déjà que la ville ne pourra pas tout réaliser à elle seule et devra compter sur la coopération de nombreux partenaires pour atteindre ses objectifs.

«D’autres gouvernements, des organismes de financement, des entreprises, des résidents et des groupes communautaires, entre autres, seront eux aussi appelés à investir dans ce plan. Si on n’agit pas, les coûts à engager pour réagir à l’intensification des répercussions des changements climatiques dans un scénario de fortes émissions devraient, selon les projections, être encore plus importants.»

La direction prise par la municipalité est applaudie par Lise Éthier, une citoyenne de Moncton engagée sur les questions écologiques, membre du comité environnement de la municipalité.

Elle s’inquiétait du fait que les conseillers aient voté au mois de mai en faveur d’une résolution demandant à l’administration municipale d’effectuer une analyse des implications financières et légales liées à l’adoption du plan avant de se prononcer sur l’adoption des recommandations.

«La ville est à la hauteur de l’enjeu», se réjouit Mme Éthier. «La lutte contre le changement climatique ne peut être laissée seulement entre les mains des individus, il faut que les institutions et les grands groupes embarquent.»

Dans les provinces de l’Atlantique, les villes de Saint John’s, Charlottetown, Halifax et Fredericton se sont elles aussi engagées à atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Jusqu’à présent, seules cinq provinces ont fait la même promesse: la Colombie-Britannique, le Québec, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador.