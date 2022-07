Projet pilote: un travailleur social dans une bibliothèque publique

Le réseau des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick embauchera un travailleur social à partir de l’automne pour un projet pilote d’un an. Il aidera les employés qui rencontrent des personnes ayant des besoins complexes.

La directrice de la bibliothèque publique de Moncton, Chantale Bellemare, exprime son enthousiasme à propos de l’aide que les usagers et le personnel de son établissement recevront d’un travailleur social à partir de l’automne.

«J’ai vraiment hâte de voir les résultats dans un an, précise-t-elle à propos du projet pilote. Notre personnel a reçu beaucoup de formation ces dernières années, mais là, ça ira plus loin. Parfois, nous n’avons pas l’impression de pouvoir bien aider.»

Mme Bellemare raconte que sa bibliothèque accueille beaucoup de personnes qui souffrent d’itinérance, d’isolement et de problèmes de santé mentale ainsi que des parents et des immigrants.

«À la bibliothèque, tout le monde peut venir sans avoir besoin de dépenser un seul sou, souligne-t-elle. Nous avons donc des demandes complexes venant de gens qui ont des difficultés à naviguer dans le système pour trouver des ressources. Parfois, ça va au-delà de ce qu’on peut offrir.»

La bibliothécaire indique qu’un travailleur social est plus qualifié pour répondre à ces besoins. Elle ajoute qu’il pourra au moins encadrer ses employés.

«Ça fait quelques années que ce besoin est identifié, se souvient Mme Bellemare. Au Canada et aux États-Unis, de plus en plus de bibliothèques embauchent des travailleurs sociaux en milieu urbain pour compléter leur offre de services, car ils rencontrent les mêmes défis que les villes du Nouveau-Brunswick.»

Elle note que le futur travailleur social aura un poste dans une seule des bibliothèques de Saint-Jean, de Moncton ou de Fredericton. Elle s’attend toutefois à ce qu’il appuie les autres établissements de la province.

Pratique en vogue

La professeure à l’école de travail social de l’Université de Moncton, Marie-Pier Rivest, est optimiste au sujet du projet pilote des bibliothèques publiques. Elle remarque que celles-ci permettent à leurs usagers de développer des liens avec leur communauté, grâce à la diversité de personnes qu’ils y rencontrent.

«Les bibliothèques sont l’un des derniers lieux publics accessibles gratuitement, avec des informations et internet. C’est donc intéressant d’avoir des travailleurs sociaux là, pense-t-elle. Les bibliothécaires ne sont pas nécessairement formés à référer à des services et faire de l’intervention de crise.»

Mme Rivest confirme le mouvement général suivi par les bibliothèques du Nouveau-Brunswick.

«Au Canada, je crois qu’il y a des travailleurs sociaux dans des bibliothèques à Halifax, à Winnipeg, à Toronto et à Saskatoon. C’est un phénomène qui prend de l’ampleur, décrit la chercheuse. Mais on n’est pas rendu à mesurer les effets et l’efficacité de ces initiatives. C’est tellement nouveau!»

Voilà à quoi servira le projet pilote de la province.

Enfin un directeur permanent des bibliothèques publiques

Le poste de direction générale des services de bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick est enfin pourvu.

C’est Ella Nason qui l’occupe depuis avril à la suite d’un concours ouvert. Elle avait occupé ce poste par intérim pendant plus d’un an et demi après la démission de son prédécesseur, Kevin Cormier.

Mme Nason est une bibliothécaire bilingue qui détient une maîtrise en bibliothéconomie et en science de l’information de l’Université McGill, à Montréal. Elle a aussi travaillé comme adjointe à son poste actuel pendant plusieurs années, au service de Sylvie Nadeau.

Celle-ci considérait Mme Nason comme sa remplaçante naturelle, selon René Ephestion, un ancien président de la Commission des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick.

En janvier, le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail a dit qu’il évitait de recruter un directeur permanent des bibliothèques publiques à cause de la pandémie.

«La COVID-19 a entraîné de nombreux défis. En ce moment, la continuité est dans l’intérêt supérieur des gens du Nouveau-Brunswick», a déclaré l’agente des communications du gouvernement, Geneviève Mallet-Chiasson.

En juillet 2020, l’ancien directeur des bibliothèques publiques de la province, Kevin Cormier, a démissionné à la suite de nombreuses critiques sur son embauche.

Il a étudié pendant deux ans le pilotage dans une école de Moncton, puis une autre année dans un programme de gestion de l’Université York à Toronto. Il a ensuite vécu plusieurs expériences en tant que gestionnaire, parfois liées au marketing et à la publicité.