Tuerie en Nouvelle Écosse: l’enquête se penche sur l’argent du tireur

Le tueur de masse de la Nouvelle-Écosse a utilisé des «moyens illégitimes ou suspects» pour amasser de l’argent et profiter d’un style de vie bien au-delà de ce que lui permettait son revenu annuel déclaré de 40 000$, a révélé l’enquête sur les meurtres commis en 2020.

Mais l’enquête indique dans un document publié mardi qu’elle n’a trouvé aucune preuve que le tireur était impliqué dans le crime organisé ou était un informateur de la police, malgré les rumeurs qui ont fait surface après qu’il a été révélé qu’il avait retiré 475 000 $ en espèces d’un bureau de la Brink’s peu de temps avant son saccage.

Un résumé des preuves récemment publié examine les stratagèmes utilisés par Gabriel Wortman pour s’enrichir et sa tendance à cacher de grosses sommes d’argent, dont 705 000 $ trouvés enterrés sous le pont de sa propriété de Portapique, en Nouvelle-Écosse.

Les dépenses somptueuses du tireur, qui a tué 22 personnes en 13 heures les 18 et 19 avril 2020 avant d’être abattu par la police, étaient en décalage avec son «modeste revenu annuel déclaré et autres sources de revenus visibles, lit-on dans le document. Bien qu’il n’y ait pas de réponses définitives sur les sources de tous ses revenus, il existe une tendance claire à l’abus.»

La conjointe de fait du tueur, Lisa Banfield, a déclaré à l’enquête qu’il «ne réclamait pas ce qu’il avait réellement gagné» de son entreprise de prothèses dentaires, mais à sa connaissance, il n’avait pas d’autre source de revenus.

Mme Banfield travaillait dans la clinique de prothèses dentaires du tireur à Dartmouth et était généralement celle qui acceptait les paiements des patients. Elle a dit que «beaucoup» d’entre eux payaient en espèces. Elle a ajouté qu’à la fin de la journée, elle apportait l’argent à Gabriel Wortman dans leur résidence au-dessus de la clinique. Si les patients payaient par chèque, elle les encaissait et lui apportait l’argent.

Mme Banfield était chargée de demander aux patients de faire des chèques pour les prothèses dentaires au nom de Gabriel Wortman plutôt que celui de son entreprise, a-t-elle indiqué.

Un rapport du Financial Accounting Management Group a révélé qu’entre 2012 et 2019, le revenu annuel moyen du tireur avec l’Atlantic Denture Clinic, dont il était propriétaire, était de 39 916 $. Le revenu annuel déclaré de Mme Banfield pour son travail à la clinique était de 15 288 $.

Au cours de cette période, le rapport a révélé que Gabriel Wortman avait reçu 232 900 $ supplémentaires sur ses comptes personnels et 96 755 $ supplémentaires sur un compte conjoint qu’il partageait avec Mme Banfield, bien que l’on n’indique pas d’où provenait l’argent.

Un rapport commandé par l’enquête a révélé que Mme Banfield et le tireur dépensaient au-delà de leurs revenus déclarés. Par exemple, Gabriel Wortman a dépensé environ 23 600 $ en articles de GCSurplus du gouvernement fédéral et 19 400 $ par le biais du service PayPal entre décembre 2017 et mai 2020. Au cours de la même période, Mme Banfield a dépensé environ 56 000 $ dans des épiceries et des magasins de vêtements.

De décembre 2017 à avril 2020, les comptes de Gabriel Wortman, dont un qu’il partageait avec Mme Banfield, un pour sa société de portefeuille et un pour sa société de prothèses dentaires, avaient combiné des dépôts d’environ 865 600 $ et des retraits combinés de plus de 1,16 million $.

Un retrait en espèces de 475 000 $ le 30 mars 2020, impliquant CIBC et Brink’s, a suscité des spéculations selon lesquelles le tireur était payé en tant qu’informateur de la police, mais l’enquête a révélé qu’il avait retiré l’argent après qu’il a commencé à craindre que la pandémie de COVID-19 provoquerait un effondrement des banques au Canada.

Joe Morgado, directeur principal de la sécurité d’entreprise à la CIBC, a déclaré à la GRC qu’il était initialement préoccupé par la demande de retrait en espèces de Gabriel Wortman, car récupérer une somme aussi importante peut signifier que quelqu’un subit des pressions ou est victime d’une escroquerie.

Mais après avoir échangé par courrier électronique avec les employés de la CIBC et le tireur, M. Morgado a compris que Gabriel Wortman était préoccupé par «l’état de la banque» et a noté que «de nombreux autres clients» craignaient que «le système bancaire ne s’effondre» en raison de la pandémie.

M. Morgado a noté qu’il est inhabituel pour quelqu’un de demander une somme d’argent aussi importante, mais il a estimé que Gabriel Wortman était un «professionnel d’âge moyen» qui «avait amassé progressivement une somme d’argent» et voulait maintenant qu’elle soit retirée. Il a déclaré que la banque avait traité le retrait par l’intermédiaire de Brink’s parce qu’elle ne voulait pas courir le risque d’avoir autant d’argent dans ses locaux en cas de problème.

La GRC a nié que Gabriel Wortman ait pu travailler comme informateur et, dans un rapport séparé pour l’enquête, l’enquêteur Dwayne King a conclu que le retrait de 475 000 $ n’était pas un paiement pour le travail d’un informateur. M. King a déclaré que même si les informateurs confidentiels sont payés en espèces, la police n’exigerait pas que l’informateur se rende dans une entreprise avec vidéosurveillance et fournisse une pièce d’identité, comme Gabriel Wortman a dû le faire pour récupérer son argent chez Brink’s.

Le document fait état de rumeurs sur l’implication du tueur dans le trafic de drogue. Mme Banfield et lui se sont souvent rendus à Punta Cana en République dominicaine, et bien que Mme Banfield ait déclaré à l’enquête qu’elle était souvent seule «toute la journée» en vacances, elle n’a vu aucune preuve de trafic de drogue ou d’autres activités criminelles pendant ses voyages.

Un élément de preuve indique une possible implication dans la vente ou l’achat de grandes quantités de cannabis. Une carte d’embarquement de Via Rail de 2018 trouvée parmi les effets personnels de Gabriel Wortman contenait des notes manuscrites qui semblaient être une liste de prix du cannabis. Le verso du billet de Via Rail nomme des souches de cannabis et inclut des notes sur les prix telles que «5 lb Mme Banfield a reconnu l’écriture de Gabriel Wortman dans les notes, mais elle a dit qu’elle ne les avait jamais vues auparavant. Elle a déclaré aux enquêteurs qu’elle n’avait jamais vu de drogue dans leurs propriétés et que Gabriel Wortman avait choisi de devenir denturologiste parce qu’il pensait que ce serait un bon moyen de gagner “beaucoup d’argent”.

