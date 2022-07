Une immigration record alimente la croissance du Grand Moncton

2021 a été une année record en matière d’immigration dans la métropole du Sud-Est. Pas moins de 2290 résidents permanents se sont ajoutés à la population de la région l’an dernier, ce qui représente 43% de l’ensemble des admissions au Nouveau-Brunswick.

L’immigration est de loin la première source de croissance démographique dans le Grand Moncton, qui a gagné 12 900 habitants entre 2016 et 2021.

Selon une analyse publiée par le cabinet-conseil Jupia Consultants Inc., la région a attiré, en proportion de sa population, plus de nouveaux arrivants venus d’ailleurs au Canada et d’immigrants qu’au moins 90% des centres urbains du Canada, dont Halifax, Calgary et Vancouver.

Dieppe a d’ailleurs été l’une des municipalités de la province qui a connu la croissance la plus fulgurante en voyant sa population augmenter de 10,8% en cinq ans.

Cette tendance participe au rajeunissement de la population: environ 60% des nouveaux résidents permanents étaient âgés de moins de 30 ans l’an dernier. Moncton a d’ailleurs inscrit l’un des taux de croissance les plus rapides dans le groupe d’âge des 0 à 14 ans parmi les villes de taille moyenne.

Parmi les nouveaux résidents permanents admis en 2021, l’Inde, le Nigéria, le Brésil, le Maroc et les Philippines sont les pays les plus représentés. Environ 29% d’entre eux s’expriment en français (contre 35% en 2019 et 43% en 2020). En fait, plus des deux tiers des francophones arrivés au Nouveau-Brunswick en 2021 avaient pour destination la région de Moncton.

La majorité d’entre eux occupaient des emplois dans le domaine du service à la clientèle, de la restauration, des finances et des assurances, de la technologie de l’information et des soins de santé.

Le nombre de permis d’études délivrés a également atteint un record de 2315 en 2021.

Angelique Reddy‑Kalala, agente de la stratégie d’immigration de la Ville de Moncton, note que cet afflux de population n’est pas sans poser plusieurs problèmes.

«Notre économie est en train de grandir, comme nos besoins en matière de logement abordable», souligne-t-elle. Autre défi, le nombre grandissant de demandes occasionne des délais supplémentaires pour l’accès à l’assurance-maladie provinciale.

Angelique Reddy‑Kalala note toutefois que les capacités d’accueil et de rétention des immigrants se sont renforcées, alors que les équipes des organismes d’aide à l’établissement comme le CAFI et MAGMA ne cessent de s’agrandir et d’offrir toujours plus activités en tout genre. Au total, 76,1% des immigrants qui se sont établis dans la région en 2019 vivaient toujours dans la collectivité un an plus tard.

«Nos employeurs sont désormais très ouverts à recruter à l’international. On voit de plus en plus d’entreprises s’installer ici parce qu’elles pourront trouver de la main-d’oeuvre», observe-t-elle.

«Les municipalités qui peuvent démontrer qu’elles sont en mesure d’attirer et de fidéliser les talents venus des quatre coins du monde seront celles qui pourront le mieux attirer les investissements et se développer.»