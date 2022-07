Crise en santé: Blaine Higgs se trompe de cible, selon un sociologue

Dans un récent article publié par le site Internet NB Media Co-op, Matthew Hayes, professeur de sociologie à l’Université St. Thomas de Fredericton, se montre sceptique devant les récents changements apportés par le gouvernement du N.-B. pour solutionner la crise dans le domaine des soins de santé.

M. Hayes a expliqué que le premier ministre Blaine Higgs est convaincu de pouvoir résoudre le manque de personnel soignant et les délais d’attente dans les urgences par des manœuvres administratives.

Dans une entrevue accordée mercredi à l’Acadie Nouvelle, M. Hayes a indiqué que le premier ministre Higgs n’adoptait pas la bonne approche. Le professeur de St. Thomas a indiqué que les professionnels de la santé réclament depuis longtemps un accroissement de leurs effectifs. Or, le gouvernement provincial semble plutôt préparer la voie à des changements structurels majeurs, notamment la fusion des deux régies de la santé.

La crise en santé servirait donc de prétexte pour entreprendre une réforme de grande ampleur et il voit dans l’avenir un projet de rationalisation et de fermetures. Si ce que conçoit M. Hayes venait à se matérialiser, «ce serait mauvais pour le Nord et les régions rurales» croit-il, car des services pourraient être centralisés.

Le professeur de St. Thomas note au passage que les changements qui viennent de se produire surviennent en un temps de l’année où la population n’a pas toujours la tête aux questions politiques.

M. Hayes déplore d’ailleurs à cet égard une certaine «passivité» chez les intervenants concernés.

«L’opposition est absente de la presse, dit-il, exception faite de M. (David) Coon (chef du Parti vert). Peut-être ai-je manqué quelque chose?, avoue-t-il en toute franchise. Sinon où est M. (Roger) Melanson? Où sont les candidats à la direction du parti Libéral provincial? Où sont les syndicats?»

Il rappelle qu’«il y a eu tragédie la semaine dernière (le décès d’un patient à l’urgence), et le premier ministre en a profité pour entreprendre des changements ambitieux. C’est de l’ambition administrative, mais M. Higgs n’a pas le personnel hospitalier en place pour bien faire le travail.»

M. Hayes croit d’autre part que les changements d’administrateurs à la tête des régies ne s’attaquent pas à la racine du problème.

«Embaucher deux gestionnaires? C’est plutôt du personnel soignant qu’il faut recruter.»

Pour appuyer ses dires, il mentionne qu’un rapport rendu public par le syndicat des infirmières et infirmiers du N.-B., en 2019, prévoyait une pénurie de personnel dans les hôpitaux de la province, problème amplifié «par une vague de retraites».