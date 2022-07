Deux Milles de natation de Tracadie: trois jeunes aspirent au titre

Les Deux Milles de natation Denis-Sonier de Tracadie, dont on célèbrera dimanche la 40e présentation, promettent d’être parmi les plus compétitifs dans l’histoire de l’événement.

Trois adolescents de 16 ans possèdent les meilleures chances de l’emporter, soit la nageuse d’origine marocaine Inass Rachidi, qui habite à Edmundston depuis 2015, ainsi que deux garçons qui seront coéquipiers aux prochains Jeux d’été du Canada, Zackary Murphy, de Saint-Jean, et le favori local, Xavier LeBouthillier.

Des trois, LeBouthillier est certes le plus expérimenté dans les épreuves en eau libre, lui qui en sera à une quatrième participation à l’épreuve de Tracadie. Il a d’ailleurs pris la deuxième place lors des deux dernières éditions.

Et signe que LeBouthillier se sent à l’aise à l’extérieur d’une piscine, il prendra part aux épreuves en eau libre aux Jeux du Canada à Niagara.

«J’ai de bonnes chances de gagner, mais ça va dépendre comme je vais me sentir dimanche matin, affirme le nageur de Tracadie. Inass et Zackary sont deux excellents nageurs et honnêtement ça pourrait aller autant d’un côté comme de l’autre.»

Justement, pour vous donner une petite idée de la belle course qui s’annonce entre les trois jeunes, notons qu’ils ont tous complété la distance de 1500m avec des chronos quasi identiques lors de la récente Coupe Atlantique présentée à Saint-Jean. Murphy a réalisé un temps de 18min04s93, LeBouthillier, lui, a franchi la distance en 18min13s31, alors que Rachidi était tout juste dans ses talons en 18min16s20.

D’ailleurs, si l’expérience de LeBouthillier ne fait aucun doute, il ne faudrait quand même pas sous-estimer le vécu de la jeune Rachidi.

En juin, elle a pris part à un camp d’entraînement en Espagne avec les membres de l’équipe nationale en eau libre. Et il y a deux ans, malgré la pandémie, elle a réussi la traversée du Lac-Baker en un temps de 2h05. Un bel exploit.

«J’ai vraiment hâte d’affronter Xavier et Zackary. Le camp d’entraînement en Espagne m’a aidé à prendre de l’expérience en eau libre», confie la sympathique athlète, qui était malheureusement trois mois trop vieille pour prendre part aux Jeux du Canada.

Si elle ne sera pas du voyage à Niagara, Inass Rachidi n’est néanmoins pas en reste puisqu’elle a appris une excellente nouvelle, mardi soir.

Comme elle possède la double citoyenneté marocaine-canadienne, Rachidi vient d’apprendre qu’elle avait été sélectionnée au sein de l’équipe nationale du Maroc en vue des Mondiaux juniors de natation en eau libre de la FINA qui auront lieu du 16 au 18 septembre à Beau Vallon dans la république des Seychelles.

Parmi les autres nageurs à surveiller, dimanche, notons les locaux Alain Vautier, Maxime Kenny, Ward Kikpesan, Marc Godin et Guy Haché, de même que Noémie Sivret, de Hanwell, Marc Arseneau, de Beresford, Virginie Babin, de Glencoe, et Jaclyn Murgatroyd, de Moncton.

En bref… Le départ sera donné sur le coup de 9h30 au chalet et camping de la Pointe dans le chemin Agnee Comeau à Haut-Sheila… Outre l’épreuve des Deux Milles qui va opposer près de 80 nageurs, près d’une dizaine d’athlètes prendront le départ de l’épreuve de 1,6 km… Selon le président de l’événement, Louis-Philippe McGraw, l’eau pourrait être plus froide que de coutume dimanche matin en raison de la pluie qui est annoncée. «Ça ne devrait pas trop déranger les nageurs puisque le parcours est désormais une boucle de 1600m. Ça veut donc dire que peu importe ce qui arrive, tu n’es jamais très longtemps à nager contre le vent ou contre le courant»… Mario Mallais en sera à son 30e Deux Milles, dimanche… La plus vieille participante dimanche sera Juanita Prebble, de Fredericton, qui célébrera le mois prochain son 74e anniversaire de naissance. En tout, pas moins de sept nageurs qui seront sur la ligne de départ sont âgés de plus de 65 ans… Le record du parcours appartient à Justin Gionet depuis 2001. Il avait alors réalisé un temps de 29min31… Absent cette année, Alex St-Onge, d’Edmundston, avait triomphé en 2021 devant Xavier LeBouthillier et Alain Vautier…