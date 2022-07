La SANB lance un plan stratégique communautaire

La Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) a dévoilé un plan communautaire stratégique pour la période 2022 – 2028. Elle souhaite que la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick affirme son identité tout en étant accueillante et qu’elle soit un moteur de prospérité.

Le groupe de pression a sondé 400 personnes, a organisé cinq Parle-Ouères et a impliqué plus de 40 organismes communautaires pendant plus d’un an pour élaborer son plan.

«Il y avait beaucoup d’énergie et d’échanges d’idées, a témoigné la présidente de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick, Annette Hondas. C’est intéressant de léguer à nos jeunes l’idée que l’Acadie est toujours vivante.»

Le plan communautaire stratégique s’articule autour de cinq thématiques: l’identité (pour qu’elle soit forte), la synergie (pour une communauté unie et inclusive), le mieux-être (pour une population bien desservie et une offre de services équitable), la prospérité (pour des jeunes bien formées, des immigrants nombreux et un marché du travail dynamique) et l’influence (pour des intérêts acadiens mieux représentés).

«C’est difficile de lancer des actions concrètes en deux minutes, a lâché en riant le président de la SANB, Alexandre Cédric Doucet pendant la conférence de lancement du plan. Mais c’est prévu. Nous allons avoir des discussions plus en détail avec les bailleurs de fonds dans les prochaines semaines.»

Il a précisé que les financeurs des associations acadiennes seront principalement Patrimoine Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Les rencontres avec eux seront déterminantes.

«Les organismes ont mentionné la SANB comme porte-parole pendant les consultations communautaires, a raconté M. Doucet. Nous sommes très intéressés par l’obtention de ce rôle-là. Mais ça va dépendre aussi des bailleurs de fonds et de l’argent qui va suivre.»

Si la SANB est l’instigatrice de la démarche et la coordonnatrice de la mise en œuvre du plan, les organismes qu’elle a mobilisés devraient organiser les différentes activités qui en découleront.