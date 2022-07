Restigouche: l’eau de plusieurs plages impropre à la baignade

Le maire de Dalhousie demande à la Santé publique d’effectuer une enquête plus approfondie sur les causes ayant mené à la contamination récente des eaux berçant plusieurs plages au Restigouche.

Comme plusieurs, Normand Pelletier a vu la plage de sa municipalité être placardée par l’avis de la Santé publique. Sur celui-ci, on peut lire que l’eau est impropre à la baignade en raison d’une concentration de bactéries (entérocoques) supérieure aux limites acceptables pour la santé. Les échantillons ont été pris le 13 juillet.

Cette mauvaise qualité de l’eau pourrait être attribuable à des pluies abondantes, à des vagues et des vents violents, ou à un grand nombre de baigneurs. On recommande aux gens qui font des activités nautiques dans ce secteur de ne pas avaler l’eau, de ne pas y tremper de blessures ou de plaies ouvertes, et de ne pas s’y laver les mains avant de manger.

Des avis similaires ont été émis pour les plages voisines de la Première nation d’Eel River Bar et de Charlo. À chacun de ces endroits, des pancartes ont été apposées près des plages pour aviser les baigneurs.

Encore mercredi, ces avis étaient visibles sur ces plages. Toutefois, la Santé publique a confirmé à l’Acadie Nouvelle que de nouveaux échantillons prélevés cette semaine démontrent que l’eau est revenue à des niveaux sécuritaires. Les avis d’interdiction de baignade seront ainsi levés. Un avis avait aussi été émis à Tide Head plus tôt cet été, mais il a été retiré.

Pour le maire de Dalhousie, la démarche de la Santé publique est toutefois trop facile. Il lui demande d’élargir ses recherches afin de déterminer avec exactitude les causes de la contamination.

«Une pancarte comme ça, ça envoie un très mauvais message aux touristes et aux gens de notre communauté. Ça laisse entendre qu’on jette nos eaux usées à la mer, ce qui n’est pas le cas, du moins chez nous. On a vérifié tous nos systèmes et il n’y a eu aucun déversement de notre côté. Alors, la question qui se pose, c’est d’où viennent ces bactéries?», indique le maire.

M. Pelletier soutient n’avoir aucune idée de ce qui pourrait avoir haussé à ce point les niveaux de bactéries. Dans les faits, ceux-ci auraient été plus que le double de la normale.

«Il faut une enquête pour trouver la source du problème. On est même prêt à participer, car c’est une situation que l’on veut à tout prix éviter à l’avenir», martèle M. Pelletier.

«Est-ce que c’est suite à des déversements d’eaux usées de communautés environnantes? Est-ce que c’est dû à de l’activité agricole? Est-ce parce que des embarcations ont vidangé leurs réservoirs dans la baie au lieu d’en disposer proprement? On ne le sait pas, mais c’est ce genre de réponses que l’on veut afin de prendre les mesures appropriées pour régler le problème. Car des pancartes le long des plages, ça ne règle rien», a réagi M. Pelletier.

Il aimerait notamment que plusieurs échantillons soient récoltés à différents endroits de la baie afin de détecter où se situent les endroits les plus affectés.

Selon lui, quand cette problématique est survenue à la plage Parlee, à Shediac, le gouvernement n’a pas lésiné sur les moyens pour trouver les sources de contaminations. Il réclame le même traitement.

«C’est peut-être un peu moins touristique ici, mais nos plages sont tout de même beaucoup utilisées. Puis c’est de la pollution, on ne peut pas laisser faire ça», ajoute le maire.

À la Santé publique, on dit avoir mené une enquête pour déterminer si des rejets d’eaux usées avaient été effectués quelques jours avant le 13 juillet (date du prélèvement de l’échantillon). Selon les conclusions, aucune des villes ou des villages les plus proches n’ont effectué de rejets.