Tentative de meurtre sur une route du comté de Kent

La GRC souhaite parler à toute personne ayant été témoin d’incidents survenus à Upper Rexton, à la suite desquels un homme a été accusé de tentative de meurtre.

Lundi, vers 21h25, des agents de la GRC se sont rendus sur les lieux d’un accident à Upper Rexton.

D’après les preuves recueillies sur place, la police croit qu’une camionnette circulait sur la route 116 lorsque le conducteur, un homme de 46 ans, aurait attaqué une femme de 34 ans qui se trouvait à bord avec lui.

Selon la GRC, la femme a réussi à sortir du véhicule, qui s’est ensuite immobilisé sur l’accotement. Une altercation aaurait alors éclaté entre l’homme et la femme.

Peu après, la femme a fait signe à un véhicule utilitaire sport (VUS) qui passait par là. Un homme était au volant alors qu’une femme et que quatre enfants entre 3 et 12 ans se trouvaient à bord. La famille a fait monter la femme à bord du VUS.

L’homme de 46 ans est remonté dans sa camionnette et, avec celle-ci, il a foncé sur le VUS, qui a quitté la route et s’est renversé. La famille a réussi à sortir du véhicule, mais la femme de 34 ans s’y trouvait encore.

L’homme de 46 ans a tenté d’entrer de force dans le véhicule. La femme a réussi à s’enfuir et à se rendre à une entreprise située à proximité pour appeler de l’aide. Le conducteur du VUS a réussi à restreindre physiquement l’homme de 46 ans jusqu’à l’arrivée des policiers.

L’homme de 46 ans a été arrêté sur les lieux et mis en détention. Toutes les autres personnes ont été amenées à l’hôpital pour être examinées et soignées. Elles ont toutes reçu leur congé de l’hôpital depuis.

«Nous souhaitons parler à toute personne ayant été témoin d’un des incidents, particulièrement si son véhicule est muni d’une caméra de bord et que l’incident a été filmé, ou si la personne a des images de l’incident, déclare le sergent Maxime Babineau du Détachement de Richibucto. Si vous vous trouviez dans le secteur de la route 116 et du chemin Big Cove entre 8h45 et 10h, veuillez communiquer avec la police.»

Mardi, Michael Gordon Augustine, de la Première Nation d’Elsipogtog, a comparu en cour provinciale à Moncton, par téléphone, et a été accusé de tentative de meurtre.

Il demeurera en détention jusqu’à sa prochainement comparution, vendredi, à 13h30, en vue d’une audience sur la libération sous caution.

Si vous avez été témoin d’un des incidents ou si vous avez des renseignements à leur propos, veuillez communiquer avec le Détachement de Richibucto au 506-523-4611. Pour conserver l’anonymat, vous pouvez aussi communiquer avec Échec au crime en composant le 1‑800‑222‑8477, en téléchargeant l’application mobile sécurisée « P3 Tips » ou en allant dans son site Web à www.crimenb.ca.