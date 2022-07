Une étude sur la possibilité de créer une police municipale à Moncton

Le conseil municipal de Moncton a choisi un consultant qui étudiera les options pour fournir des services de police dans le Grand Moncton sur une période de 10 à 15 ans: la GRC, une force de l’ordre municipale ou, si possible, une combinaison des deux.

Les élus ont sélectionné Perivale + Taylor Consulting, pour un coût d’environ 266 000$. Cette firme devra notamment effectuer une consultation des conseillers municipaux et des administrations ainsi que d’organismes sans but lucratif de Moncton, Dieppe et Riverview.

Les conseillers Daniel Bourgeois et Paul Richard ont proposé cette étude en novembre 2021. Ils se sont notamment inquiétés de la hausse des salaires et des avantages sociaux des membres de la GRC ainsi que d’un possible arrêt de l’offre de service aux municipalités par ce corps policier.

L’administration de Moncton ajoute qu’elle souhaite une exploration des possibilités et des défis pour obtenir une force de l’ordre moderne, qualitative et centrée sur la communauté, après les débats sur l’effectif policier et sur les mesures de sécurité publique alternatives (le mouvement defund the police).

Moncton, Dieppe et Riverview sont liées par un contrat avec la GRC jusqu’en 2032, à travers l’Autorité policière régionale de Codiac. Elles peuvent résilier ce contrat avec un préavis d’un minimum deux ans.

La Ville de Moncton a déjà étudié le potentiel recours à une police municipale. En 2010, l’entreprise Perivale + Taylor Consulting a conclu que le modèle régional de la GRC était l’option la plus viable avec le moins de risques pour la Municipalité.

Le gouvernement libéral du Nouveau-Brunswick de Frank McKenna a imposé au Grand Moncton un contrat régional avec la GRC en 1997 pour remplacer les polices municipales de Moncton et de Dieppe ainsi que le contrat de Riverview avec la GRC.