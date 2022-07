Une intense vague de chaleur se dirige vers le N.-B.

Environnement Canada a émis mercredi une alerte de chaleur en vigueur pour presque toute la province.

L’agence fédérale avertit qu’un long épisode de temps très chaud et humide frappera la province de jeudi à dimanche.

Un indice humidex maximal de 39 est prévu par endroit.

Toutes les régions sont touchées par l’alerte, sauf le Restigouche, le comté de Madawaska, le Grand Saint-Jean et Grand Manan.

«Ensemble, les températures très élevées et le taux d’humidité élevé produiront un indice humidex très élevé au cours des prochains jours. La plupart des régions devraient connaître la chaleur la plus intense jeudi et vendredi. Le temps devrait devenir plus frais dimanche soir», indique Environnement Canada.