Une invitée de marque pour le 30e anniversaire du Pays de la Sagouine

Le Pays de la Sagouine aura exactement 30 ans le 23 juillet. L’équipe de l’attraction touristique de Bouctouche ne pouvait imaginer célébrer ce moment sans la présence de la plus célèbre écrivaine acadienne.

Antonine Maillet sera de retour dans son village natal samedi pour marquer l’anniversaire du site créé en 1992 à partir de son univers. Ce sera aussi l’occasion pour elle de faire le lancement de son dernier roman, Mon Testament, dans lequel elle rend hommage aux personnages qui ont marqué son oeuvre littéraire.

«C’est toujours un privilège d’accueillir Mme Maillet, souligne la directrice générale du parc, Monique Poirier. On sait qu’elle est rendue à un certain âge et on veut profiter de chacune de ses visites. Elle est tellement heureuse que ce Pays qu’elle a imaginé célèbre ses 30 ans. Elle est très fébrile!»

En matinée, le restaurant-théâtre Viola-Léger accueillera une cérémonie protocolaire privée à laquelle est convié le gratin politique néo-brunswickois. À partir de 14h, le public pourra rencontrer Mme Maillet sur l’Île-aux-Puces et assister à la présentation de la pièce de théâtre Les forlaqueries, écrit et mis en scène pour la première fois en 1995 par la romancière et dramaturge. Animations et jeux gonflables seront de la partie toute la fin de semaine.

Le festival du 30e anniversaire suivra les 29, 30 et 31 juillet. Le groupe 1755 occupera la scène le vendredi soir. Il sera précédé de Menoncle Jason et suivi du groupe La Virée.

Le samedi 30 juillet, place à Salebarbes qui prendra le relais du groupe Écarlate et de Dominique Dupuis. Le Big Bad Party Band complétera la soirée. Le dimanche 31 juillet, la chanteuse Maggie Savoie sera la première sur scène, suivie de Zachary Richard et de Danny Boudreau.

Tout au long de la saison, de nombreux clins d’oeil seront faits aux grands classiques qui ont animé la destination culturelle et touristique au milieu de la baie de Bouctouche pendant des années. L’endroit est rapidement devenu l’un des plus importants employeurs acadiens des arts de la scène et un moteur économique pour la région, mentionne Mme Poirier.

«Il y a tellement d’artisans, d’animateurs, de jeunes auteurs, de comédiens, de musiciens qui travaillent chez nous grâce à la vision qu’elle a eue. Il a fallu une équipe de visionnaires et de bâtisseurs pour créer tout ça, mais c’est grâce à elle que ça a pris forme.»

Les deux dernières années ont été marquées par l’incertitude et une baisse d’achalandage touristique au Pays de la Sagouine, en raison de la pandémie. La réouverture de l’Île-aux-puces, qui n’était plus accessible au public depuis 2019, donne un élan supplémentaire à cette nouvelle saison estivale. Une grande fête est d’ailleurs prévue pour le 15 août.

«On sent une vague positive, de la vitalité depuis l’ouverture en juin, se réjouit la directrice générale. Le site est très vivant, on voit déjà beaucoup de touristes d’ici et d’ailleurs. Cette célébration nous donne un nouveau souffle après les deux années qu’on a connues, ça fait du bien d’accueillir les gens et de rêver à ce qu’on a envie de faire dans les années à venir.»

Cette période morose aura tout de même eu du bon, la clientèle anglophone s’est agrandie alors que les touristes néo-brunswickois ont été amenés à redécouvrir leur province. La programmation a aussi été repensée.

«C’est important de se renouveler. Notre responsabilité, c’est de s’assurer que le Pays continue à vibrer, à se faire connaître, pour que nos enfants continuent se connecter avec une partie de leur culture et pour faire rayonner le patrimoine linguistique acadien», exprime Monique Poirier.

«Le Pays de la Sagouine appartient à tout le monde, et j’invite les gens à venir découvrir ce qu’on y fait aujourd’hui, il y a toujours du nouveau!»