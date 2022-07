Bathurst: dix jeunes «recrues» initiées au métier de policier

La Force policière de Bathurst a tenu mercredi la première journée de camp de son académie de police, une première dans l’histoire du corps policier.

L’activité, à laquelle ont pris part dix jeunes âgés de 9 à 12 ans, s’est déroulée principalement à l’édifice de la police à Bathurst, ainsi qu’au Centre régional K.C. Irving.

En matinée, les jeunes recrues ont pu revêtir leur uniforme avant de visiter les installations de la Force policière et de se soumettre à une marche à pas cadencé sous les strictes directives de l’inspecteur Eric Levesque.

Les choses sont devenues encore plus sérieuses par la suite, alors que les participants ont été soumis au Test d’aptitudes physiques essentielles (TAPE) qui sert à vérifier si une personne est physiquement apte au travail policier.

L’exercice TAPE est obligatoire dans toutes les académies de police au pays et à l’École de la GRC. Il consiste en trois épreuves que sont un parcours à obstacles, une épreuve de poussée et de traction et une autre de transport de poids.

Plongés dans un véritable environnement policier, les jeunes ont ensuite scruté à la loupe une scène de crime et ont été invités à analyser les lieux et à tenter de relever des empreintes digitales.

Un agent ainsi qu’un véhicule de la Division de l’identification judiciaire avec tout son équipement étaient sur place lors de la simulation.

La journée d’activités s’est terminée alors que les enfants ont tour à tour procédé à l’interception d’un véhicule et à l’arrestation d’un policier qui tenait le rôle d’un fuyard.

Les jeunes ont semblé apprécier cette expérience qui leur a permis de pourchasser à bord d’un véhicule de police un individu en activant les gyrophares, en échangeant avec une véritable répartitrice sur les ondes radio en passant les menottes au fuyard.

«J’ai vraiment aimé ma journée, surtout de menotter les autres personnes qui a été mon activité préférée!», a raconté sur place Pierre-Olivier Eddie, l’un des participants à l’académie choisis au hasard par la Force policière de Bathurst.

Brody Gallant a reçu un certificat de «futur chef de police de Bathurst» des mains de l’actuel chef Stéphane Roy, qui estime son entrée en fonction à l’année 2052. – Acadie Nouvelle: Sébastien Lachance

L’organisatrice de l’événement, la sergente Julie Daigle, s’est dite enchantée du bon déroulement de l’activité.

«Les jeunes ont semblé adorer l’expérience que l’on souhaite reprendre l’année prochaine», a indiqué la porte-parole de la police.

Le chef de police, Stéphane Roy, a tenu un discours semblable et n’a pas caché sa satisfaction à l’issue de la présentation de l’événement.

«C’est un objectif d’en faire une tradition annuelle. Ça montre aux jeunes quelles sont les exigences du métier de policier et permet d’expliquer en termes simples que ce métier ne se résume pas au simple fait d’arrêter des “méchants”!»

«Pour les jeunes et les policiers présents, ce fut une journée d’activités qui a été réalisée avec cœur», a ajouté le chef Roy.

Les familles des participants ont pris part en fin d’après-midi à une cérémonie où le chef de police a remis des certificats de participation aux jeunes recrues de la Force policière.

«Je suis fière de mon petit-fils. Je ne voulais absolument pas manquer cette cérémonie», a raconté Joanne Arseneau, la grand-mère du jeune Nathan, qui s’était déplacée au Centre K.C. Irving pour l’occasion.

La plupart des jeunes qui étaient présents à l’académie ont indiqué avoir eu beaucoup de plaisir à prendre part aux activités, mais que la fatigue se faisait passablement sentir après la journée de travail.