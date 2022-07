Edmundston: le Ploye show de retour en format réduit

Même si ce ne sera que pour cinq présentations du 3 au 7 août, le Ploye show sera de retour de nouveau cet été à l’amphithéâtre du Parc provincial de la République à Edmundston.

Le créateur du spectacle, Jason Guerrette, estime que les artistes qui seront de la distribution du spectacle voulaient effectuer ce retour, mais ils n’étaient pas nécessairement prêts à se compromettre pour plusieurs semaines.

«On a beaucoup d’artistes qui ont des carrières en dehors du Ploye show et, contrairement aux deux dernières années, on voulait se promener un peu plus et faire des spectacles un peu partout.»

Environ 200 places par soir sont disponibles pour les gens qui souhaiteraient assister au spectacle qui mettra en vedette 12 artistes et une vingtaine de jeunes issus d’un camp d’été organisé en marge du Ploye show.

Pour ce qui est de la formule préconisée, Jason Guerrette soutient qu’elle est toujours en évolution, même si elle contiendra des éléments familiers, comme les prestations musicales touchant à une variété de styles et quelques numéros humoristiques.

«Une personne qui a vu le Ploye show dans ses premières années va revenir et se rendre compte que ce n’est pas le même spectacle. À nos débuts, on avait des bandes sonores, c’était plus axé sur les personnages et tout ça. Cette année, on n’a pas de bande sonore. Ce sera un groupe qui accompagnera les artistes. Il y a toujours des sketchs au milieu de ça, mais je dirais que l’on a vieilli et on ressent moins le besoin de se cacher derrière des personnages pour dire ce que l’on veut dire.»

Un répertoire de 25 chansons sera interprété par les artistes. Selon M. Guerrette, le mot d’ordre pour cette nouvelle édition du Ploye show sera de miser sur l’authenticité.

«On n’a pas beaucoup joué au cours des deux dernières années et on veut se faire plaisir aussi.»

Jason Guerrette ne se fait d’ailleurs pas beaucoup d’attentes en vue du prochain Ploye show.

«À la base, on le fait parce qu’on a le goût de le faire. Je veux faire un spectacle avec des gens qui veulent avoir du “fun” et qui s’étaient ennuyés de jouer de la musique. On veut que les artistes et les spectateurs aient du plaisir.»

Comme il n’y aura que cinq représentations, le concepteur du Ploye show invite les gens à réserver leurs places le plus rapidement possible. Jason Guerrette estime qu’environ la moitié des billets ont été vendus jusqu’à maintenant.

Même si l’édition 2022 du Ploye show se limitera à quelques soirs, Jason Guerrette assure qu’il ne s’agit pas de la fin de l’événement.

«Il y a encore de l’essence dans le réservoir, même si on a décidé de faire quelque chose de moins gros cette année. Je ne dis pas que cette formule de cinq spectacles va durer. Éventuellement, je souhaite que ce spectacle soit utilisé pour promouvoir la relève et que, même si moi je ne suis pas là, que ça puisse continuer à évoluer.»