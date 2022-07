Le Nord-Ouest commence à accueillir ses premiers réfugiés

Le 6 juillet, le Nord-Ouest a accueilli sa première famille de réfugiés dans le cadre du programme fédéral d’aide à la réinstallation.

C’est le Centre de ressources pour nouveaux arrivants du Nord-Ouest qui a été sélectionné par le gouvernement du Canada, plus tôt cette année, comme fournisseur de services dans la région. L’organisme se chargera, au cours des prochaines semaines, de répondre aux besoins de ces réfugiés parrainés par le gouvernement.

Un logement temporaire a été mis à la disposition des nouveaux arrivants, le temps que la famille de trois personnes soit envoyée dans leur logement permanent.

«Ce sont de nouveaux arrivants de type particulier, car ils sont pris en charge par le gouvernement pendant une année. On leur donne de quoi se loger, un peu d’argent de poche et on les prépare à s’intégrer à la vie canadienne», a expliqué le conseiller au programme d’aide à la réinstallation au sein de CRNANO, Youssoupha Mbenge.

Outre le fait que l’arrivée des nouveaux arrivants ait été retardée d’une journée en raison de problèmes de transport aérien, les premières semaines d’intégration se déroulent bien, estime M. Mbenge.

«Le reste s’est bien passé. Ils sont là, on s’est occupé d’eux et ça se passe plutôt bien. »

Il estime que son rôle principal est de trouver des solutions afin de combler les besoins de la famille nouvellement débarquée au Madawaska.

«Ce sont souvent des gens en situation de vulnérabilité, car ils ont quitté leur pays en catastrophe et ils se sont établis dans un autre pays en transit. Quand ils arrivent ici, on doit reprendre pratiquement tout à zéro, car on doit leur expliquer ce qu’est le Canada. On doit leur dire comment se trouver du boulot, comment faire l’épicerie, comment ouvrir un compte bancaire, accéder au système de santé, etc. On leur donne des outils pour qu’ils se dénichent un emploi et s’intègrent bien à la communauté».

Cette période d’adaptation s’échelonne sur une période variant de trois à six semaines. Pendant cette période, les ressources du CRNANO sont disponibles en tout temps.

«On est en interaction permanente avec la famille, que ce soit la semaine ou au cours du week-end. On leur laisse nos coordonnées et ils peuvent nous appeler s’ils ont des besoins urgents. On s’occupe d’eux 24 heures sur 24, sept jours sur sept.»

Après la période de transition, les nouveaux arrivants devront notamment se trouver un logement permanent. Youssoupha Mbenge reconnaît qu’avec la problématique entourant l’accès au logement abordable, dans la région comme dans la province, il s’agit d’un important défi.

«Disons qu’Edmundston n’est pas nécessairement bien préparé sur certaines questions. Ça apporte des défis, mais ce ne sont pas des défis insurmontables.»

Le Nord-Ouest devrait accueillir d’autres réfugiés au cours des prochains mois. Selon les modalités du programme d’aide à la réinstallation, la région devrait accueillir une cinquantaine de personnes annuellement au cours des trois prochaines années.

«On a reçu nos premiers réfugiés au début du mois et on devrait en recevoir d’autres avant la fin du mois. Ça va continuer comme ça jusqu’à ce qu’on en accueille environ 50 sur une période d’un an.»

Mis à part les défis entourant une telle démarche, M. Mbenge est convaincu que les nouveaux arrivants feront partie de la solution aux problèmes démographiques et de main-d’œuvre à Edmundston et ses environs.

«C’est une bonne nouvelle pour la zone. On sait que nos régions francophones doivent affronter de gros défis en termes de main-d’œuvre et de démographie. C’est une occasion de revitaliser la démographie et l’économie du Nord-Ouest.»

Pour ce faire, il faut toutefois que la communauté s’engage à accueillir les réfugiés adéquatement et à leur offrir des occasions de s’épanouir, estime Youssoupha Mbenge.

«Il faut inciter ces gens à demeurer dans la région, car dès qu’ils entrent au Canada, ils ont le statut de résident permanent. Ils ont le droit de s’établir à l’endroit qu’ils le veulent. S’ils ne trouvent pas des conditions favorables au niveau d’Edmundston et des environs, il est évident que l’on ne pourra pas les retenir.»