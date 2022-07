Le tourisme reprend de la vigueur dans le Nord

Après avoir été fortement secouée par deux années de vaches maigres en raison de la pandémie de COVID-19, l’industrie touristique semble reprendre de la vigueur dans le nord du Nouveau-Brunswick.

Un coup de sonde de l’Acadie Nouvelle auprès de quelques intervenants de cette industrie tend à démontrer que les visiteurs se font plus nombreux cette année dans les différents sites touristiques et lieux d’hébergement.

«Les choses se passent très bien! Nous avons déjà dépassé depuis le 12 juillet nos chiffres de l’année dernière en termes de nombre de visiteurs et de vente de cartes de membre», a confié Josée Bérubé, la nouvelle directrice générale du Jardin botanique du Nouveau-Brunswick.

«Les visiteurs proviennent surtout du Québec et de l’Ontario, mais nous avons aussi accueilli cet été des touristes venant de l’Europe et de l’Australie», a ajouté la dirigeante de la principale attraction touristique du Madawaska.

Situé à quelques pas seulement du Jardin botanique, le parc provincial de la République semble également vouloir refaire le plein de visiteurs cet été.

«Nous sommes très achalandés. C’est pas mal rempli toutes les fins de semaine. En fait, on revient à ce qu’on pouvait voir en 2018 ou 2019», a indiqué Eric Morneault, le gestionnaire du parc de 44 hectares qui se trouve dans le quartier Saint-Jacques, à Edmundston.

Beaucoup plus à l’est de la province, la directrice des ventes du Danny’s Hotel a dressé un bilan qui se veut semblable, et ce après deux saisons estivales qui furent désastreuses pour l’établissement hôtelier situé tout près de Bathurst.

«Notre hôtel est plein pratiquement tous les soirs. Il y a une méchante différence si l’on compare avec l’été 2020 et 2021», a affirmé sans détour Ashley Smith.

«Ce que j’entends de la part de collègues qui travaillent dans différents hôtels en Atlantique, c’est que les visiteurs ont parfois de la difficulté à se trouver une chambre pour passer la nuit.»

On n’affiche pas complet partout…

Cet élan d’enthousiasme n’est toutefois pas partagé par Aurèle St-Pierre, le propriétaire du Camping Haché, à Nigadoo.

«Les occupants saisonniers sont au rendez-vous comme à l’habitude, mais pas les touristes de passage pour un court séjour. Il y a malheureusement beaucoup d’espaces disponibles pour la location», a raconté M. St-Pierre.

L’homme d’affaires originaire de Kedgwick est d’avis que le gouvernement provincial en fait trop peu pour promouvoir l’industrie touristique dans le nord du Nouveau-Brunswick.

«Le camping comme le mien, c’est une belle business, mais on est complètement oublié par la province qui privilégie toujours les régions touristiques du sud du Nouveau-Brunswick.»

Mis au fait des doléances du propriétaire du camping Haché, le député provincial Daniel Guitard a indiqué qu’il partageait ce point de vue.

«Je ne vois pas beaucoup de publicités dans les journaux, à la télévision et dans les réseaux sociaux qui vantent les beautés du Nouveau-Brunswick. On devrait pourtant cibler les touristes québécois qui constituent la majorité des visiteurs qui viennent dans notre province», a affirmé le député de la circonscription Restigouche-Chaleur.

Isabelle Thériault, porte-parole de l’Opposition officielle en matière du Tourisme, a pour sa part tenu à rappeler que le tourisme est un moteur économique important pour de nombreuses régions de la province, notamment les communautés rurales et les communautés du nord.

«Les communautés du nord et les communautés rurales peuvent avoir besoin d’une attention particulière pour attirer les touristes. Si les opérateurs touristiques estiment que la visibilité offerte pourrait être plus équitable, la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture devrait les rencontrer pour déterminer comment répondre à leurs besoins», a affirmé la députée de Caraquet dans une déclaration écrite.

Malgré tout, la bonne humeur semblait régner cette semaine au Camping Haché, à Nigadoo, lors du passage du représentant de l’Acadie Nouvelle.

Habitué de la place depuis 1990, Jason Vienneau passera toute la saison estivale à cet endroit avec sa conjointe et leurs deux enfants.

«C’est toujours le party ici, il y a différentes activités à faire tous les jours, j’adore l’endroit!», a indiqué le résident de Beresford avant de se diriger à la piscine avec les membres de sa famille.

Le gouvernement estime faire ses devoirs comme il se doit

Questionné par l’Acadie Nouvelle, le ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture affirme faire ses devoirs et avoir même lancé les campagnes de marketing estivales plus tôt que jamais, tout en ciblant les voyageurs clés partout au Canada pour une première fois.

«L’effort porte déjà ses fruits en raison du nombre élevé de visites. Par exemple, le nombre de nuitées de camping réservées dans les parcs provinciaux devrait atteindre un record en 2022. Le nombre général de visiteurs des autres provinces, des États-Unis et de l’étranger a également augmenté», a affirmé Mark Taylor, porte-parole de la province en matière de tourisme.