Les Belles-Soeurs: une première couronnée de succès

La première de la version acadienne de la comédie musicale Les Belles-Soeurs a été un franc succès pour le public, les comédiennes et l’équipe technique.

Après quatre ans de préparation et un mois de répétition, la reprise de l’adaptation musicale de la pièce musicale Les Belles-Soeurs de Michel Tremblay avec une distribution 100% acadienne a été présentée pour la première fois devant le public au Centre culturel de Caraquet, mercredi soir.

Cette première représentation s’est déroulée à guichets fermés.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le public n’a pas été déçu de sa soirée. L’entracte et la fin du spectacle a été animé par de nombreux commentaires positifs sur la pièce, acclamant notamment la prestation des comédiennes, les chansons et le message de la pièce.

Un plaisir sur scène

S’il y a un groupe qui a eu du plaisir, ce sont les comédiennes, dont l’enthousiasme et la bonne humeur a transpiré tout le long de leur prestation.

«C’est certain qu’on a eu du fun, s’est exclamée Claire Normand, l’interprète de Lisette de Courval. Dans ce temps-là, c’est sûr que c’est communicatif et je pense que le public a apprécié ça.»

Les membres de la distribution sont aussi fières du travail qu’elles ont accompli en un mois de répétition et de la collaboration de toute l’équipe.

«On travaillait très bien ensemble, s’est exprimé Karène Chiasson, qui joue le personnage de Thérèse Dubuc. On a bien répété et on s’est préparé. On est arrivées ici prêtes. Il y a tellement de bonne cohésion avec tout le monde dans l’équipe.»

Dans tous les cas, elles sont impatientes de jouer les 19 prochaines représentations jusqu’au 20 août et invitent le public à venir et revenir voir la pièce.

«C’est rare en Acadie qu’il y a une pièce de cette envergure, un théâtre musical en plus, a poursuivi Frédérique Cyr-Deschênes, qui joue Linda Lauzon. Les Belles-Soeurs est un chef-d’œuvre de la comédie musicale québécoise, les gens sont chanceux que ce soit présenté ici. Ils devraient venir nous voir, ça vaut la peine de se déplacer.»

Une belle renaissance

Ça a aussi été une bonne soirée pour la superviseure artistique Lou Arteau. Ayant été l’assistante du metteur en scène René Richard Cyr sur l’adaptation musicale originale et ayant vu le spectacle des centaines de fois, elle est très contente de ce qu’a donné cette version.

«Pour moi, je retrouvais les mêmes réactions que lors du dernier spectacle il y a trois ans, a-t-elle déclaré. C’était très touchant. J’ai presque pleuré. Je me suis dit: mon dieu, c’est universel! Il fallait que les filles soient bonnes, elles l’ont été. On retrouve la même chose.» Elle salue le travail de ces 12 comédiennes qui dans un court délai de trente jours de répétition ont donné le meilleur d’elles-mêmes.

Elle est aussi contente que la pièce ait gardé un petit côté acadien.

«Je parlais à quelqu’un qui me disait qu’on ne retrouvait pas vraiment l’accent acadien, mais il est là, il est 12 fois là. Quand c’est une douzaine de personnes qui parlent en même temps, on retrouve vraiment un résultat uniforme.»

Elle espère que la pièce aura beaucoup de succès dans l’espoir de revenir pour l’été 2023. C’est aussi le désir du directeur artistique et général du Théâtre populaire d’Acadie, Allain Roy, qui souhaite que la pièce soit une relance pour le théâtre d’été dans la région.

René Richard Cyr a d’ailleurs fait part de son intérêt pour cette version acadienne, tout comme plusieurs actrices de la production originale.

Une publication Facebook sur la page du spectacle original a d’ailleurs souhaité «merde» aux Belles-Soeurs acadiennes.