Madawaska-Restigouche: 1,6 million $ pour dix projets d’infrastructures

«On avait vraiment besoin d’une bonne mise à jour de nos infrastructures.»

Aux dires de Dan Leger, trésorier du Club de curling de Campbellton, les équipements de fabrication de glace et de marquage de l’endroit ont plus d’une quarantaine d’années, et leur remplacement était dû depuis belle lurette. Celui-ci était donc tout sourire, jeudi matin, lorsque le député fédéral de Madawaska-Restigouche a confirmé un investissement de 103 000$ afin de procéder à la modernisation de ceux-ci.

«On est un petit club avec environ 80 membres, mais il est très apprécié. On a pu survivre avec l’équipement actuel avec beaucoup de chance et plusieurs pansements ici et là. Mais là, ce nouvel équipement va vraiment épaissir et améliorer la qualité de la glace tout en étant moins dispendieux à opérer», ajoute-t-il, notant que d’autres investissements devraient être annoncés dans un proche avenir.

«On avait un club de qualité, mais là il sera encore meilleur et pour de nombreuses années», souligne M. Leger, notant que l’édifice actuel date de 1961. Le club, lui, a été incorporé en 1894, ce qui en fait le second plus ancien de la province.

Il faudra toutefois patienter au printemps pour que la machinerie soit remplacée.

Ce projet fait partie d’une annonce comprenant un total de dix projets répartis pour la majorité dans la circonscription fédérale de Madawaka-Restigouche. C’est d’ailleurs le député de celle-ci, René Arseneault, qui a procédé au dévoilement des projets. Ceux-ci totalisent un financement de 1,6 million $. L’argent provient du Fonds pour le développement des collectivités, connu anciennement comme le Fonds de la taxe sur l’essence.

Selon M. Arseneault, chacun de ces projets annoncés jeudi a prouvé sa valeur.

«Je fais moi-même de la motoneige de temps à autre et je sais que le sentier Grog – qui est l’ancienne voie ferrée du CN – est un segment très important pour cette industrie touristique. Il souffre toutefois par endroit de problèmes d’érosions, alors il est primordial de l’entretenir», a-t-il utilisé à titre d’exemple.

Si l’argent provient du gouvernement fédéral, les projets eux sont toutefois identifiés par Fredericton.

«Tous ces projets ont une importance vitale pour l’économie et les résidents de leurs secteurs. Nous sommes heureux de nous joindre au gouvernement fédéral afin de faire de ces projets une réalité», a pour sa part indiqué le député provincial nouvellement élu de Baie-de-Miramichi-Néguac, Réjean Savoie.

Les projets en bref