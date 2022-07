Moncton: une clinique mobile au service des plus démunis

La clinique Salvus de Moncton se dote d’un véhicule et d’une nouvelle équipe pour offrir des soins et de l’aide aux personnes itinérantes de la région.

«Les personnes en situation d’itinérance font face à de nombreux défis pour accéder aux services. La mission de la clinique mobile sera de rejoindre plus de personnes et de les rencontrer où elles se trouvent», explique France Maillet-Gagnon, l’infirmière praticienne à l’origine du projet.

Elle rêvait depuis plusieurs années de mettre sur pied une unité mobile, la première du genre dans la province, mais la pandémie n’a fait que confirmer le besoin de soins de proximité et d’outils d’intervention en cas de crise.

Le projet pilote permettra à l’équipe de la clinique Salvus de se déplacer dans la communauté pour répondre aux besoins les plus aigus. – Acadie Nouvelle: Simon Delattre

«Comment une personne est censée répondre à ses besoins émotionnels, physiques et sociaux lorsqu’elle n’a pas accès à un téléphone ou à internet et que les services sont souvent virtuels?»

Depuis 2007, la clinique Salvus accompagne les itinérants, les libérés conditionnels et les personnes souffrant de dépendance aux drogues et de problèmes de santé mentale. C’est d’abord auprès de cette clientèle que l’unité tentera de se rendre.

L’équipe commencera par visiter les refuges. Une fois que le personnel sera embauché, elle se rendra dans des zones plus éloignées du centre-ville où se trouvent désormais davantage de personnes sans-abris.

Elle offrira aussi bien des soins primaires que des traitements des dépendances, du soutien en santé mentale et des conseils pour l’accès au logement, à l’assurance maladie ou à l’aide au revenu. Des vaccinations, des tests de santé sexuelle, des dépistages d’infections, des tests de grossesse, des suivis liés la contraception et les soins prénatals pourront être réalisés sur place.

Une contribution fédérale de 663 000$ permettra à l’organisme de recruter une infirmière praticienne, deux travailleurs sociaux et deux pairs éducateurs. La fourgonnette a été achetée grâce aux dons de la Fondation Medavie pour la santé, le Saint John Human Development Council et les contributions de médecins et d’autres donateurs. Celle-ci est équipée d’un défibrillateur, de bandages et de naloxone, un médicament qui agit rapidement pour renverser temporairement les effets d’une surdose d’opioïdes.

L’accès difficile aux services de santé mentale et de traitement des dépendances est régulièrement identifié comme l’une des causes des problèmes sociaux auxquels fait face la municipalité. La mairesse de Moncton, Dawn Arnold, accueille donc avec beaucoup d’enthousiasme cette nouvelle initiative.

«C’est pour le conseil municipal un enjeu crucial auquel nous faisons face constamment», exprime-t-elle. «Nous sommes à la recherche de solutions et d’assistance, mais cela prendra du temps pour corriger la situation actuelle.»

La drogue fait des ravages ces dernières années à Moncton et le besoin de prévention est plus important que jamais, souligne de son côté la députée fédérale Ginette Petitpas Taylor.

«Au cours de la dernière semaine, je sais qu’au moins trois jeunes vies ont été perdues dans la région de Moncton. J’ai reçu le courriel d’une mère qui voulait que je sache que sa fille est décédée à la suite d’une surdose. C’est une tragédie qui affecte l’ensemble de la communauté.»

La clinique ne dispose pour l’instant que d’un financement pour 18 mois. France Maillet-Gagnon et ses collègues espèrent bien démontrer la nécessité de pérenniser le projet pilote.